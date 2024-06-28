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曾敬驊「赴日搭訕陌生人」裸聊大叔！　曝與朱軒洋對話：都是大人了

記者蕭采薇／台北報導

新生代男星曾敬驊先前手邊工作告一段落，飛到日本休假一段時間，28日出席《貓貓蟲咖波10周年特展 貓蟲世界》特展開幕記者會，現場還展現畫工。他自稱是「看臉就知道」的I人（內向），但這次去日本認識了滿多不同的人。包括特別去體驗日本的澡堂，與第一次見面就「坦誠相見」的大叔們聊天。

▲▼ 曾敬驊 《貓貓蟲咖波 十週年特展》開幕記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾敬驊久違現身，出席 《貓貓蟲咖波 十週年特展》開幕記者會 。（圖／記者李毓康攝）

不過他休息一段時間，難得現身，不免被問及好友朱軒洋爆出風波後，是否有與對方聯絡？曾敬驊坦言，其實兩人有通電話：「我有跟他約吃飯，他很好呀！我覺得他現在整個人的狀態，是全心全意在他的作品上。」

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曾敬驊透露，朱軒洋這段時間有一直找電影來看，「為自己的作品做這些事情滿好的，剩下的事情就交給他自己解決，都是大人了。」他也坦言：「身為朋友，我覺得他是很善良的人，我知道他是怎樣的個性。我也沒有特別去講什麼，他自己都知道啦！」

▲▼二呆流浪記之完全大人手冊記者會-朱軒洋,曾敬驊。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱軒洋、曾敬驊曾一起主持實境節目《二呆流浪記》。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊前陣子一個人到日本度假，他回憶：「我前兩天都沒有跟人講話的機會，幾乎都在飯店裡唸日文，想辦法想一個句子跟人家溝通。」此外也會在晚上去酒吧和陌生人聊天，「我真的很難跨出那條線，搭訕都是外面要拉你去那種地方的！」至於有去無料案內所嗎？他笑說：「沒有啦！」

也因為吃太多美食，體重從66變成71，體脂肪也變高，完全沒有運動，「我很喜歡去日本吃東西，我是不會去吃很有名的那些，我會自己找一些想去的店」。另外，他笑說，因為日前看了電影《我的完美日常》，有特別去體驗日本的澡堂，「就有去泡澡，那很酷，都會跟裡面的伯伯聊天」。

▲▼ 曾敬驊 《貓貓蟲咖波 十週年特展》開幕記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾敬驊出席《貓貓蟲咖波 十週年特展》開幕記者會，開心和作者合照。（圖／記者李毓康攝）

而這段放空的日子，也讓他有所體悟，曾敬驊笑說：「其實不是說和別人拉近距離這塊，反而是對於我工作的想法改變，每個人工作都會需要抱怨的地方，會覺得不舒服，我那時候有逛到一個展，裡面有句話寫著『一個強者是沒有敵人的』，這句話讓我改變了工作上的觀念，會有一個心態出現，這對我來說是滿好的。」他也笑說，過去自己會因為工作不顧身體，「主要是讓我想通要好好照顧身體」。

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