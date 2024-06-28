金曲獎舞台提前見客　L型柱體鋪天蓋地包覆驚艷曝光

記者葉文正／台北報導

《第35屆金曲獎》將於本週六(6/29)在台北小巨蛋盛大舉行，究竟獎落誰家，各界引頸期盼，除了競爭激烈的入圍名單外，表演內容同樣受到觀眾期待。而金曲獎每一年都希望呈現給觀眾不一樣的感受，在舞台設計上更是費盡心思，今年邀請到有多年典禮舞台策劃經驗的黎仕祺，再度為金曲獎操刀，黎仕祺表示，在初期發想時就一直在構思如何跳脫過去典禮的思維，讓表演和頒獎橋段增添色彩。

▲金曲獎舞台設計提前曝光。（圖／台視提供）

跳脫傳統，打破以往的框架，呈現出別具一格的視覺效果，是黎仕祺初期策劃舞台時的堅持，因此，今年除了主舞台之外，特別在側邊搭設延伸台，作為頒獎橋段時的應用，對此黎仕祺也表示，這樣的規劃其實對於導播團隊的畫面切換也有新挑戰，經過來回溝通後，相信屆時所呈現的效果會讓觀眾朋友感到驚喜。由於舞台側邊多了一座延伸台，所以看似不對稱的舞台設計，實則在視覺上呈現出令人驚艷的均衡感，延伸台上方的L型柱體採用LED包覆，鋪天蓋地包圍延伸舞台，強化舞台的視覺效果。

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▲金曲獎被預告演出會有驚喜。（圖／台視提供）

黎仕祺也指出，今年的舞台設計與主視覺在設計概念不謀而合：挖掘、撥雲見日，主視覺利用山洞呈現探索意涵，而舞台則是藉由LED柱體來打造更加通透且震撼的效果。而今年典禮舞台樓梯較以往長，得獎者從座位席走上舞台時，彷彿置身在伸展台中，這段路程也象徵著得獎者在音樂道路上每一個重要時刻，如同去年榮獲最佳華語女歌手獎的A-Lin致詞時所說：「走上來的這段路真的太漫長了，我等了16年。 」象徵濃縮了得獎者一路走來的努力和光榮時刻，細數過去的每一個成就，讓舞台襯托出豐沛的情感及金曲獎之於每一位音樂人的重要意義，每一位得獎者在走上舞台的那一刻，都能感受到無比的榮耀。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，請行經車輛小心慢行，周邊停車不易，請民眾多利用大眾運輸系統。承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道(臺灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。