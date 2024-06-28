ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎舞台提前見客　L型柱體鋪天蓋地包覆驚艷曝光

記者葉文正／台北報導

《第35屆金曲獎》將於本週六(6/29)在台北小巨蛋盛大舉行，究竟獎落誰家，各界引頸期盼，除了競爭激烈的入圍名單外，表演內容同樣受到觀眾期待。而金曲獎每一年都希望呈現給觀眾不一樣的感受，在舞台設計上更是費盡心思，今年邀請到有多年典禮舞台策劃經驗的黎仕祺，再度為金曲獎操刀，黎仕祺表示，在初期發想時就一直在構思如何跳脫過去典禮的思維，讓表演和頒獎橋段增添色彩。

▲金曲獎舞台設計提前曝光。（圖／台視提供）

▲金曲獎舞台設計提前曝光。（圖／台視提供）

跳脫傳統，打破以往的框架，呈現出別具一格的視覺效果，是黎仕祺初期策劃舞台時的堅持，因此，今年除了主舞台之外，特別在側邊搭設延伸台，作為頒獎橋段時的應用，對此黎仕祺也表示，這樣的規劃其實對於導播團隊的畫面切換也有新挑戰，經過來回溝通後，相信屆時所呈現的效果會讓觀眾朋友感到驚喜。由於舞台側邊多了一座延伸台，所以看似不對稱的舞台設計，實則在視覺上呈現出令人驚艷的均衡感，延伸台上方的L型柱體採用LED包覆，鋪天蓋地包圍延伸舞台，強化舞台的視覺效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金曲獎舞台設計提前曝光。（圖／台視提供）

▲金曲獎被預告演出會有驚喜。（圖／台視提供）

黎仕祺也指出，今年的舞台設計與主視覺在設計概念不謀而合：挖掘、撥雲見日，主視覺利用山洞呈現探索意涵，而舞台則是藉由LED柱體來打造更加通透且震撼的效果。而今年典禮舞台樓梯較以往長，得獎者從座位席走上舞台時，彷彿置身在伸展台中，這段路程也象徵著得獎者在音樂道路上每一個重要時刻，如同去年榮獲最佳華語女歌手獎的A-Lin致詞時所說：「走上來的這段路真的太漫長了，我等了16年。 」象徵濃縮了得獎者一路走來的努力和光榮時刻，細數過去的每一個成就，讓舞台襯托出豐沛的情感及金曲獎之於每一位音樂人的重要意義，每一位得獎者在走上舞台的那一刻，都能感受到無比的榮耀。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，請行經車輛小心慢行，周邊停車不易，請民眾多利用大眾運輸系統。承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道(臺灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰
  2. 許光漢拍韓劇「1分鐘預告出爐」！　殺手造型邪笑…壓軸登場帥炸
  3. 目睹女童「要跳上5月大女兒」恐龍爸還在笑！佳娜火大開罵：什麼教育
  4. 《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬
  5. BABYMONSTER泰國活動騷動！　黑衣粉「暴怒攻擊工作人員」遭抓髮壓制
  6. 演過真人版毛利小五郎！　65歲陣內孝則患肺癌…記者會突宣告病況
  7. 楊晨熙「只有破車才需要備胎」　PO文籲：要做一個限量版的自己
  8. 孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬
  9. HYBE推虛擬女團！　網批取名超故意「2人物設定全撞Karina」
  10. 控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366