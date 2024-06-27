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《軍中樂園》萬茜老公被爆「飯店幽會美女」　昔隱婚生女7年前才官宣

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸42歲女星萬茜演歌雙棲，還曾憑電影《軍中樂園》獲得金馬獎最佳女配角。她在2017年因曬出小孩的照片，才讓大眾知道已婚的事實，沒想到，27日爆出她的張姓攝影師老公疑似和陌生女子在飯店幽會，掀起網友議論。

▲▼《軍中樂園》萬茜老公被爆「飯店幽會美女」。（圖／翻攝自微博／萬茜）

▲萬茜在2017年才公開已婚生女的事實。（圖／翻攝自微博／萬茜）

根據大陸狗仔「推理君江小宴」爆料，萬茜的老公在5月31日搭車到某飯店與一名女子會合，兩人在飯店內共處幾個小時後，一起搭乘同輛車離開飯店，並到餐廳與另一名友人會合吃飯。用餐後，萬茜的老公和女子分開離去，女方回到了飯店。

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▲▼《軍中樂園》萬茜老公被爆「飯店幽會美女」。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

▲▼萬茜的老公被拍到和一名女子進出飯店。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

▲▼《軍中樂園》萬茜老公被爆「飯店幽會美女」。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

對於有網友說該名女子看起來就是萬茜，推理君江小宴曬出萬茜劇組的通告單，強調萬茜從5月30日到6月1日都在橫店拍戲。而且6月1日兒童節當天，是萬茜的老公獨自帶著女兒出門慶祝，狗仔指出，若出現在飯店的女子是萬茜，應該不會只有男方帶小孩出門。

▲▼《軍中樂園》萬茜老公被爆「飯店幽會美女」。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

▲萬茜的劇組通告單。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

緋聞傳開後，有網友仍認為飯店女子只是素顏的萬茜，也有人表示「萬茜不戴那樣的帽子，也不穿那樣的褲子，也不用那樣的手機」、「身高差明顯就不是同一個人」。而萬茜方對此則暫未做出回應。

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