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快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

記者張筱涵／綜合報導

藝人李佳穎去年閃嫁交往8個月的男友後，小倆口過著幸福快樂的日子，今（27日）驚喜宣布試管懷孕成功，且目前已經懷胎5個月的好消息。

▲李佳穎懷孕。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲李佳穎懷孕。（圖／翻攝自李佳穎IG）

李佳穎今天驚喜宣布已經懷胎5個月的好消息，嘗試了9次取卵和2次植入，很感激在41歲高齡的情況下還能順利懷孕，初期因為有過2次大出血，在醫院臥床安胎2個多月的時間，才會一直到現在感受到幸福的胎動且肚子順利變大後，才有勇氣和眾人分享這份喜悅：「也希望自己可以平安健康抱在懷裡⋯寶寶，我們年底見。」

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▲李佳穎懷孕。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲李佳穎臥床安胎2個多月。（圖／翻攝自李佳穎IG）

其實李佳穎從2022年就開始嘗試試管嬰兒療程：「除了長期打針、吃藥變胖，暫時放掉喜歡的工作，試管療程中身體沒有任何不適，只有偷哭過一次，偶爾需要自我調適心情，其他都是心甘情願。」她很感謝所有人員和身邊朋友們的幫忙，她也透過影片記錄整段過程，也希望每位正在做試管的媽媽們能夠好「孕」。

▲李佳穎懷孕。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲李佳穎開心和老公相擁。（圖／翻攝自李佳穎IG）

【李佳穎IG全文】

今天我懷孕滿五個月囉！

最近，肚子開始漸漸變大，也感受到幸福的胎動，我才有勇氣跟大家分享這份喜悅。

因為孕初期兩次大出血，在醫院臥床安胎兩個多月，謝謝肚子裡的小生命陪我一起勇敢，我們⋯平安走到了現在，可以開心接受祝福了。

從2022年底開始默默努力的試管嬰兒療程，竟然也經歷了一年半的時間，上週我順利從祈新生殖醫學中心畢業了。

要感謝很多人的幫助照顧

九次取卵+兩次植入，過程中很幸運遇到了好醫生，讓41歲高齡的我順利懷孕。

我想公開謝謝我的醫生
陳俊凱院長非常感謝您！

陳院長是一位低調話少、不愛宣傳、不在意行銷、只專注病人感受，用心治療陪伴的好醫生。

除了長期打針、吃藥變胖，暫時放掉喜歡的工作，試管療程中身體沒有任何不適，只有偷哭過一次，偶爾需要自我調適心情，其他都是心甘情願。

謝謝這段期間照顧我的醫生護士和家人，也謝謝工作同仁的體諒，我是幸福的高齡媽咪！

還有很多和小生命相遇而努力的故事，被我紀錄在影片裡，是我的人生經歷，也是試管媽媽可以感同身受的心情，和妳們分享，想祝妳們好孕喔！

也希望自己可以平安健康抱在懷裡⋯寶寶，我們年底見

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