西野加奈封麥5年「宣布全面復出」！　新歌專輯演唱會：資訊量有點大

記者劉宜庭／綜合報導

西野加奈（西野カナ）昔日被封日本「女高中生教主」，卻在2019年30歲生日當天閃婚、宣布無限期停止演藝活動，震撼大批網友。如今事隔5年，她突然開通IG帳號，並上傳手寫信宣布復出，將陸續推出新單曲、專輯和演唱會，笑說：「資訊量有點多，請見諒！」

▲西野加奈宣布復出歌壇。（圖／翻攝自西野加奈IG）



西野加奈封麥至今5年時間，前天（25日）突然上傳手寫信，無預警宣布復出歌壇，「給一直支持我的大家：雖然有些突然，但我要告訴大家一個好消息，我將重新開始活動了。休息期間，謝謝大家仍然聆聽我的歌曲，並給予我溫暖的留言，再次由衷感謝大家。」

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除了將於7月5日推出新曲《EYES ON YOU》，西野加奈也提到會在9月18日發行EP《Love Again》，並於11月13、14日在橫濱體育館舉行演唱會，「資訊量有點多，請見諒！新曲陸續完成，演唱會的演出討論也已經開始，每天都讓我充滿期待。最重要的是，我非常期待與大家久違的見面！」

▲西野加奈手寫信。（圖／翻攝自西野加奈IG）



西野加奈貼文一出，隨即在推特吸引超過2千萬的觀看次數，並有48萬人按讚，就連剛剛開設的IG帳號，追蹤人數也已經衝破68萬，顯見人氣依舊，突如其來的喜訊，也令大批歌迷期待不已。

▼西野加奈有著日本「女高中生教主」的封號，推出過多首膾炙人口歌曲。（圖／翻攝自西野加奈YouTube）