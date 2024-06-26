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謝忻「錄影穿米可白洋裝」正面超辣！　背後拉鍊拉不起來…用膠帶黏

記者劉宜庭／綜合報導

女星謝忻今（26日）深夜在社交媒體上分享了一段趣聞，她在慈善二手拍賣中購買了女星米可白（趙亦瑄）的小洋裝，本以為能夠輕鬆駕馭這件服裝，結果卻出乎意料，「正面還勉強，但背面拉鏈拉不起來！」最後索性直接用膠帶貼住當作造型去錄影，成品意外獲得外界好評。

▲謝忻穿米可白二手拍賣洋裝錄影。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲謝忻穿米可白二手拍賣洋裝錄影，胸前露出火辣深V。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲謝忻穿米可白二手拍賣洋裝錄影。（圖／翻攝自謝忻IG）

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▲結果謝忻發現背後拉鍊拉不起來，索性用膠帶黏住。（圖／翻攝自謝忻IG）

謝忻透露，購買當下「天真以為自己能夠駕馭」，一旁還有「說我一定可以穿上的假面閨蜜」，接著在IG標註好友蔡沐妍、朱蕾安和陳沂。隨後，她更向洋裝的前主人喊話：「米可白妳是在瘦什麼？我恨妳。」接著還不忘徵詢眾人意見笑說：「要恨她對吧？」

▲謝忻穿米可白二手拍賣洋裝錄影。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲謝忻逗趣回應。（圖／翻攝自謝忻IG）

不過，在謝忻穿著米可白洋裝現身電視台的照片中，服裝胸前有著深V造型，搭配首飾襯托氣質，一轉身雖然拉鍊拉不起來，但3段大力膠恰好和裙子一樣是白色，讓不少人乍看之下以為是原本的造型，面對有網友驚呼「我還以為背後是獨特設計」，她本人笑回「那是大力膠啦」。

對此，當初推薦謝忻買下洋裝的蔡沐妍說「好像這個造型也滿好看的」，而朱蕾安也表示「哈哈哈，背後這樣很好看欸，我以為是設計」，謝忻則無奈回應「假面閨蜜就是你」、「現場的假面閨蜜一直說你可以穿啦一定可以啦」。

▲謝忻穿米可白二手拍賣洋裝錄影。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲謝忻洋裝前主人是米可白。（圖／翻攝自米可白臉書）

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謝忻, 米可白, 蔡沐妍, 朱蕾安

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