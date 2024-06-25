小S圓夢合作動力火車！　「激情床戲太火辣」顏志琳當場嚇傻

▲動力火車新歌邀請小S演出MV。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

動力火車推出第11張專輯《結伴》，新歌《催眠》MV邀請金獎導演殷振豪執導、小S徐熙娣擔綱女主角，今（25日）在松仁威秀巨幕廳舉辦MV特映場，導演殷振豪、小S全員都義氣相挺現身，小S透露自己一直是動力火車的粉絲，卻遲遲苦等不到合作機會，總算在上個月接到動力火車的邀約，「加上殷振豪又是我很喜歡的導演，曾經拍過我女兒，就覺得天啊我一定要接，導演一定可以幫我拍出深度跟細膩感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼動力火車被小S的演技驚艷。（圖／記者周宸亘攝）



MV中小S飾演一位癡狂迷戀上男主角的恐怖病患，壓抑的愛慕只能在男主角催眠下的夢境中恣意放縱，兩人世界的她因愛性感歡愉，妒忌時的她惡意眼神令人心驚，對於大膽的親密戲，她表示沒有特地跟老公小孩報備，「之前跟吳慷仁拍過更讓人興奮的，這次是放在演技上面，不需要尋得他們的同意。」尤秋興也大讚：「她演的很自然，有種專業演員的感覺。」顏志琳則直呼：「第一次看妳現場這樣，有點不太敢看，很厲害！」

被問到會否想和動力火車尬戲？小S秒回：「我是不太想，如果你們是以前的長髮我就可以。」尤秋興則笑回：「道德還是要顧，我岳母常常說身邊都是俊男美女，岳母會擔心。」小S一聽回嗆：「不要演就不要演，幹嘛搬出岳母。」對於演唱會嘉賓，小S笑虧：「要看他們啊，他們那麼跩。」尤秋興也打趣回：「 我們都是請小牌的，例如阿妹、林俊傑。」接著才允諾下一場就邀請她當嘉賓，小S一聽也不忘強調：「我只唱小巨蛋喔。」逗笑全場。

