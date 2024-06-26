柯震東「處女作沒得獎」今年變評審！　北影「國際新導演」奧山大史三度上台

記者蕭采薇／台北報導

2024第26屆台北電影節於25日晚間舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席定井勇二率領4位評審，將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞裔美國導演瑪瑞亞裘博執導的《屋簷下沒有煙硝》，評審團特別獎則由《我心裡的太陽》奪得，該片同時拿下會外賽台灣導演協會推薦獎與觀眾票選獎。

▲台北電影節「國際新導演競賽」頒獎典禮，得主與評審團合照，左三為柯震東。（圖／台北電影節提供）

台北電影節雙競賽之一的國際新導演競賽頒獎典禮舉行，活動也特別邀請演員梁正群擔任主持人。台北電影節主席易智言致詞表示，國際新導演競賽一直是北影很重要的一個單元，是台北跟世界交流的管道，也是對電影未來的探索，囊括地理空間及歷史上的時間，「希望每一位年輕導演在台北留下你們的印記，也能帶走台北給予你們的文化印記」。

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今年國新評審團由《在車上》國際製作製片定井勇二擔任主席，並集結聖賽巴斯提安影展美國與東亞區域選片人林清心、曾以長片《只要我長大》獲北影百萬首獎的導演陳潔瑤、憑《下半場》獲北影最佳導演的張榮吉及去年以首部導演作品《黑的教育》入選國際新導演競賽的柯震東，共五位影人選出獲獎作品。

▲《屋簷下沒有煙硝》由配樂Peter Venne代領。（圖／台北電影節提供）

國新最大獎「最佳影片」由《屋簷下沒有煙硝》奪得，評審團認為本片以出色且風格強烈的視覺語言，加上成熟的技術與細膩的聲音設計，處理了複雜且層次豐富的家庭故事，「透過鬼魅般的氛圍，具象化如影隨行的心魔，創作者野心十足，是難得且獨特的新導演品。」由配樂師彼得．維內代替導演出席領獎，他表示：「感謝評審及電影節的邀請，可惜導演無法出席，相信她會非常開心也榮耀獲得這個大獎。」

「評審團特別獎」則頒給《我心裡的太陽》，評審讚許本片化繁為簡的故事情節，搭配精美的攝影與構圖，細膩呈現人物情感關係，「無論在畫面、角色、節奏上皆設計周全、完整度高，導演身兼剪接、攝影多職，創造出充滿新鮮感的作品，精準而寫意。」

▲台灣導演協會代表林書宇（左）與九把刀，將台灣導演協會推薦獎頒給《我心裡的太陽》奧山大史.。（圖／台北電影節提供）

《我心裡的太陽》也抱回與中華民國導演協會合作的台灣導演協會推薦獎，評審們認為奧山大史以影像的力量，不須言語，用鏡頭捕捉出角色細微的情感，對這位新導演的未來發展相當期待。此外，《我心裡的太陽》還高票拿下觀眾票選獎，堪稱今晚大贏家。

▲奧山大史三度上台。（圖／台北電影節提供）

導演奧山大史連三度上台，他表示：「這次在北影放映，感受到我的作品能夠被不同國家、文化的觀眾理解，非常期待接下來能夠在台灣正式上映，真的很感動、很感激。」柯震東頒發觀眾票選獎時表示，去年自己以《黑的教育》入圍但最終鎩羽而歸，今年成了評審，看完全部入選作品終於了解為什麼沒得獎，因為每部作品真的都很厲害且優秀。