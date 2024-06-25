麋先生酒後集體抱頭痛哭　U:NUS爆團員糗事

記者蔡琛儀／台北報導

高雄啤酒音樂節將於7月5日至7日在高雄夢時代購物中心正對面廣場登場，此次匯聚超過30組藝人演出，其中包括今年入圍金曲最佳樂團獎的麋先生及人氣男團U:NUS。

▲麋先生。（圖／寬寬提供）

麋先生期待再度回到高雄，並表示相信這次的演出一定不會讓大家失望。此外，麋先生還將在音樂節演出當天的下午三點，在高雄夢時代8樓演藝廳舉辦小卡簽名會，感謝一路支持他們的粉絲。他們還與歌迷相約九月在台北小巨蛋見面。談到喝酒趣事，「團員們一起喝酒發生的趣事實在多到三天三夜說不完，最值得拿出來說嘴的應該就是偶爾團員彼此在喝完酒之後會突然感性大發，彼此抱頭痛哭。」

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除了麋先生外，男團U:NUS也將在7月7日登台演出，並在當天中午於夢時代8樓演藝廳舉行粉絲小卡簽名會。他們感謝粉絲一直以來的陪伴，並表示會一直持續進步，站在大家面前。他們除了是二度登上高雄啤酒音樂節的舞台，還將與李翊君跨界合作，讓他們相當期待。

▲U:NUS。（圖／寬寬提供）

平常就會聚在一起喝酒放鬆的U:NUS也不忘爆料成員糗事，高胥崴意有所指地說：「喝酒的趣事不確定有沒有，不過有些人會落跑、有些人會躲酒、有些人會把酒倒在地板！」而吳昱廷則直接指名：「最有趣的事情就是蔡承祐喝一點點酒就會睡著，大概睡了一個小時之後又會滿血復活起來繼續喝，大概再兩三杯又會睡著一次。」對此蔡承祐笑說：「就像昱廷說的那樣，我沒有一次是沒睡著的。」

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