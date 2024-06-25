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撇王星越戀情…于正氣狗仔「靠害人掙錢」　對方反嗆：這是剛開始

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王星越25日被狗仔爆料疑似有戀情，與同劇女星向涵之連續2天先後進同棟大樓，對此製作人于正爆氣開罵「橫店的狗仔你們壞不壞！」而跟拍狗仔隨後反擊：「你的嘴會招來不必要的麻煩。」雙方火氣都很大。

▲▼王星越被狗仔爆戀情，于正氣罵狗仔。（圖／翻攝自微博）

▲王星越被狗仔爆戀情，于正氣罵「不罵你們都覺得對不起我這張嘴」。（圖／翻攝自微博）

于正維護旗下藝人，親上火線斥罵：「橫店的狗仔你們壞不壞？明明知道橫店的演員基本都住在南江一號，同一個劇組很多人都租同一棟樓，方便司機接送和交流工作。」他透露已經有劇組演員為了避嫌，男女演員互不來往，不見面不聊天，完全沒了CP感，並繼續開罵「不害別人就掙不到錢是嗎？真的不罵你們都覺得對不起我這張嘴」。​

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▲▼王星越被狗仔爆戀情，于正氣罵狗仔。（圖／翻攝自微博）

▲于正發文罵狗仔。（圖／翻攝自微博）

爆料王星越戀情的狗仔團隊之一，「頂流剋星張姐」發文反擊：「狗仔能壞哪裡去，狗仔再壞也不會拉人炒作後詛咒人去死歹毒啊。拍戲的CP感原來是來自於互相交流，而不是對劇本人物的深刻了解啊？難怪吳謹言洪堯拍戲結緣，原來是劇本看劈叉了。害人肯定是掙不著錢了，但抄襲肯定是可以掙到錢。」

▲▼王星越被狗仔爆戀情，于正氣罵狗仔。（圖／翻攝自微博）

▲爆料王星越的狗仔團隊發文：「狗仔再壞也不會拉人炒作後詛咒人去死歹毒。」（圖／翻攝自微博）

另外，「會攝影的百曉生」直接Tag于正：「我跟你說過，你的嘴會招來不必要的麻煩，這不是結束，這是剛開始而已！」同時狗仔列出宋威龍，吳謹言，許凱等明星，暗示這些人的風波也與于正口不擇言有關。

▲▼王星越被狗仔爆戀情，于正氣罵狗仔。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔預告：「我跟你說過，你的嘴會招來不必要的麻煩，這不是結束，這是剛開始而已！」（圖／翻攝自微博）

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