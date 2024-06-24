理科太太曝丹妮婊姐「B→E」隆乳後手感！　一摸驚豔：以為會一顆

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐去年實現了隆乳的夢想，由B罩杯升級至E罩杯，整個人變得更有自信，也大方透過影片分享經驗談，鼓勵想做的人都去做。理科太太24日曬出與她聚餐的影片，親自觸碰了丹妮婊姐升級過的上圍，大讚「原本以為裡面會有一顆東西，（但）感覺都脂肪耶」。

▲理科太太訪問婊姐隆乳心得。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

理科太太24日晚上在Instagram上傳了一則reels，寫下「科技真是日新月異…」內容記錄了訪問丹妮婊姐隆乳的心得，她好奇「會不會有一顆東西在裡面的感覺？」婊姐自信地解答「沒有，現在科技很發達，躺著（的時候）會往旁邊小擴散，是不是很厲害？」理科太太聞言伸出手摸了婊姐升級過後的胸部，繼續追問「妳這樣會痛嗎？會不會覺得很重？」，被對方吐槽「不會！你們腹肌有多沒力量？」

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▲理科太太親手「驗貨」。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

婊姐透露自己原本的罩杯是小B，現在隆到E以後，笑著形容「很適合去跑馬拉松，這邊（指胸部）會先抵達」，理科太太也在用手觸碰過一番後，講述感想表示「我原本以為裡面會有一顆東西，感覺都脂肪耶，比我的還紮實」，認證了婊姐升級過後的胸部，手感頗為真實。