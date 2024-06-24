超美港姐梁允瑜曬辣照尷尬了！　修圖修過頭「手臂整個歪掉」

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星梁允瑜（Chole）是城市大學校花，曾參加2021年香港小姐選拔，因亮麗的容貌與令人稱羨的身材，一路晉級到準決賽，可惜最終遭淘汰。參賽後在娛樂圈嶄露頭角的她，先前在熱劇《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書，引發不小討論度，私下的她活躍於社群上，經常在Instagram上分享生活點滴，吸引了大量粉絲。

▲梁允瑜曾參加香港小姐進到準決賽過。（圖／翻攝自梁允瑜Instagram）

最近，梁允瑜在Instagram上發布了一組泳裝照片，展現了她的完美身材。照片中，她穿著一件剪裁精緻的比基尼，陽光下的她身材曲線更加分明，引來眾多網友點讚和讚賞。然而，精心觀察的網友卻發現了一些細節上的差錯，梁允瑜似乎在照片中修圖修過頭，在腰的部分，修飾得非常纖細，不過意外地造成了手肘處的「空間扭曲」現象，關節明顯凸出，看起來有些尷尬。

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▲梁允瑜修圖修過頭。（圖／翻攝自梁允瑜Instagram）

事實上，梁允瑜是香港城市大學校花出身，參加TVB舉辦的「2021香港小姐競選」曾晉級到準決賽，期間卻遭前男友散布罵髒話的不雅影片，最後在準決賽首輪遭淘汰，外界猜測是受負面風波影響，本人也坦言覺得有關，卻也認為粗口是香港廣東話文化之一「我是土生土長的香港人，當然會講粗口」，並且表示未來不會改掉講髒話的習慣，但是會看場合說。