才3度入圍金曲歌后！　孫盛希「遺憾1事」悲吐：可能不再發專輯

▲孫盛希今年第三度入圍歌后。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／專訪

身為金曲獎常客的歌手孫盛希出道10年，今年以專輯《Boomerang》3度入圍最佳華語女歌手獎，將與楊乃文、蘇運瑩、袁婭維、9m88等人爭奪歌后寶座，她坦言這次心情相當淡定，因為過往她對於有無入圍和有無得獎都非常在意，「包含得獎之後的壓力也很大，這次覺得有或沒有都好，有入圍就是對的我起同事們，可以讓大家開心的感覺很棒。」

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▲▼孫盛希對於歌曲散播率不高感到失落。（圖／滾石提供）



雖然她出道以來，屢屢受到金曲入圍肯定，但孫盛希最遺憾的就是歌曲的散播率不及自己的想像，更脫口表示之後有可能不會再發專輯了，她沈重說道：「因為專輯要花很多功夫、壓力跟時間，可是相對大家的關注度好像沒有那麼大，你投入的跟被聽到的不是一樣的。」孫盛希遺憾地說：「我前三張很努力、很拼、很用力做，每一張都是這樣沒錯，可是在我很用力之後，我會期待我的東西散播到更多領域更多的地方，但有時不是每首歌都會被注意，有小巧思都不一定會被聽到，所以發完（專輯）就會有失落感。」

孫盛希特別提到自己的歌曲《Bullet》，雖然受到不少的關注，但卻沒有入圍金曲，讓她心情上小小失落，面對現今快速的短影音時代，孫盛希感慨地說：「覺得花很多錢拍MV也好，努力做完十首歌也好，這些要被聽到的話，可是宣傳的思維要換掉，我覺得最可惜的是歌曲一次發完後，然後就沒有了。」雖然考慮不再出專輯，但她深思後又笑說：「不太可能，我太愛音樂了。」

▲孫盛希過去對於得獎和入圍與否都相當在意。（圖／滾石提供）



談到專輯《Boomerang》，她表示是對自己這10年的長期檢討，「寫這張的時候，會一直去反思為什麼我現在是這個樣子，很容易在意很多小事情，把一些東西都要緊抓的感覺很累，不管是在意獎項也好，感情也好，有些東西一直想要把握，有時候會呈現一個很有點迷惘不健康的狀態。」不過現在的她，已經懂得放鬆、收手，「上一張專輯可能錄到半夜3點還在錄，這次就是11點就讓大家收工休息。」

孫盛希分享自己的紓壓方式就是頌缽、整理家務、運動，最近她也愛上寫書法和讀論語，對於得獎與否，她也保守表示：「這次入圍者每一個人的口氣都很明顯的感覺，但是我重點放在情感，我在講故事，所以我並沒有想太多要怎麼詮釋演唱，就覺得這個會不會不是評審的口味。」也表示自己最看好楊乃文奪后，「她入圍很多項，應該是最大的贏家。」