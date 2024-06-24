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一秒變「明星寶可夢大師」　劉以豪捕獲野生日韓大咖

記者許逸群／台北報導

劉以豪化身國際時尚咖受LV之邀赴花都看秀成台灣男神代表，不僅與亞洲大咖男神孔劉、王嘉爾同場「仙拚仙」時尚衣Q大PK，還一秒變身「明星寶可夢大師」，野生捕獲日韓大咖包括SEVENTEEN成員The8（徐明浩）、Got7成員BamBam、櫻田通、三吉彩花等人都入列同框合照！

▲▼劉以豪與眾多明星合影留念。（圖／劉以豪工作室提供）

▲劉以豪與眾多明星合影留念，包含三吉彩花與徐明浩。（圖／劉以豪工作室提供）

出道15年的劉以豪自出道以來演藝事業橫跨模特兒、演員、歌手，在各領域表現亮眼的他不僅成為正港「三棲」男神，近幾年更躍升「時尚咖」常獲精品品牌之邀飛到各地參加國際時尚秀。被粉絲稱為「國際豪」的他日前又獲Louis Vuitton的邀請參加2025春夏巴黎男裝大秀。

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▲▼劉以豪與眾多明星合影留念。（圖／劉以豪工作室提供）

▲▼劉以豪與王嘉爾、Got7成員BamBam。（圖／劉以豪工作室提供）

▲▼劉以豪與眾多明星合影留念。（圖／劉以豪工作室提供）

儘管前台眾星比拚衣Q，但後來大家都打成一片，劉以豪更一秒變身「明星寶可夢大師」，與明星們玩起自拍。其中，劉以豪與三吉彩花因為《金田一少年事件簿》關係而彼此認識超過十年，他表示：「一直都保持聯系，之前想要相約見面，一直都沒有機會，想不到這次在巴黎可以見到很開心！」

此外，劉以豪與初次見面的Got7 BamBam、櫻田通及SEVENTEEN的徐明浩彼此留聯系方式，他表示：「因為整個秀的視覺聽覺超棒，我記得和坐在一起的徐明浩一聽到音樂就不自覺的一直跟音樂搖擺，雖然大家都說著不同的語言，當聽到音樂響起，完全不需要其他，音樂就是最好的共同交流語言。」

至於大家都愛男神孔劉，劉以豪則有些遺憾表示：「看到他超興奮，也把他當偶像，很喜歡他的影視作品，但他實在太popular，太多人圍著他聊天，很擔心打擾他工作，所以就默默地遠觀表達我的『愛意』就好了！希望下次有機會可以再見到他。」

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劉以豪, 孔劉, 王嘉爾, SEVENTEEN, The8, 徐明浩, Got7, BamBam, 櫻田通, 三吉彩花

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