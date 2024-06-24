Mandy遭陸網攻擊又被評「比大S好看多了」　正面直球回：這樣不好

記者張筱涵／綜合報導

馬曉梅（Mandy）嫁給汪小菲後，她的一舉一動成為大陸網友關注的焦點。由於丈夫和前妻大S（徐熙娣）都是話題人物，每次更新貼文時，留言區總會出現一些酸民的評論。不過，她總是以正面心態面對，更主動阻止網友拿她與大S比較。

▲Mandy在婚後都會陪著汪小菲出席各大活動。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂）



Mandy於22日陪同汪小菲出席商業聚餐，全程保持笑容，靜靜地坐在旁邊。當看到網友說汪小菲變年輕時，她笑著回應近期行程確實比較多，護夫心切地請外界不要過於嚴厲。面對被惡搞的照片和酸言酸語，她高EQ地回應：「這世界上有多少億人口，不是每個人都有素養的，換個角度想這些行為如果能讓他們的生活快樂一點，也算做一件好事。」

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▲Mandy擁有白皙皮膚和大眼睛，十分甜美。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂）



此外，Mandy看到網友在她的照片下評論「比大S好看多了」，也是立即阻止：「咱們不提別人，這樣不好啊。」事實上，她和汪小菲結婚後一直紛紛擾擾，但總是以正面心態面對。她與婆婆張蘭的相處也非常融洽，之前陪同丈夫出席新店開幕活動時，一見到張蘭就開心地喊「媽」，張蘭也回應說：「寶貝，越來越漂亮了。」

▲Mandy阻止網友作無謂的比較。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂）