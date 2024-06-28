ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／6月28日星座運勢　處女戀愛運幸福滿滿「投資熱情跟著旺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：開展市場研究
感情：成為對方依靠
財運：適時回流資金
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：瞭解競爭策略
感情：心情患得患失
財運：投資長線獲利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯

天秤座

工作：贏得團體信任
感情：感情發展迅速
財運：做好分析管理
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：鼓舞工作士氣
感情：可以自由自在
財運：財富翻倍增長
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤

金牛座

工作：減少溝通誤解
感情：拿出確定保證
財運：交給對方做主
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙子

處女座

工作：推動組織進步
感情：幸福甜蜜圍繞
財運：投資熱情增加
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：善於保持敏捷
感情：保持順其自然
財運：看中不錯商機
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：天蠍

天蠍座

工作：制定長遠策略
感情：拒絕相親模式
財運：投資有所收穫
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊

雙魚座

工作：積極參與活動
感情：完整呈現情緒
財運：積極掌握資訊
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：資源獲得回報
感情：祈求好運降臨
財運：搞創意收入廣
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

獅子座

工作：提升學習素養
感情：問題可以解決
財運：商務洽談順利
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女

射手座

工作：建立工作流程
感情：清理內在情緒
財運：財運亨通生活
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

推薦閱讀

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了

《金田一》聲優腦出血猝逝！　粉絲難過：等不到37歲的金田一了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍
  2. 隋棠罕見戴鼻環！　看電影哭成豬頭…夫妻合照網歪樓：酷女神
  3. 愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人
  4. 上映前8天緊急加拍！　《猛鬼聲泣泣》網羅「泰菲三性混戰」橋段
  5. 小孟老師／6月28日星座運勢　處女戀愛運幸福滿滿「投資熱情跟著旺」
  6. 大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」
  7. 《俗女》小永森長大了！朱宥丞難忘「被弄髒」　黃冠智為穿丁字褲練屁
  8. 志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉
  9. 蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️
  10. Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366