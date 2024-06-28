小孟老師／6月28日星座運勢　處女戀愛運幸福滿滿「投資熱情跟著旺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：開展市場研究
感情：成為對方依靠
財運：適時回流資金
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
工作：瞭解競爭策略
感情：心情患得患失
財運：投資長線獲利
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：贏得團體信任
感情：感情發展迅速
財運：做好分析管理
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：鼓舞工作士氣
感情：可以自由自在
財運：財富翻倍增長
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：減少溝通誤解
感情：拿出確定保證
財運：交給對方做主
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：推動組織進步
感情：幸福甜蜜圍繞
財運：投資熱情增加
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：獅子
【水象星座】
工作：善於保持敏捷
感情：保持順其自然
財運：看中不錯商機
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：制定長遠策略
感情：拒絕相親模式
財運：投資有所收穫
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：積極參與活動
感情：完整呈現情緒
財運：積極掌握資訊
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：水瓶
【火象星座】
工作：資源獲得回報
感情：祈求好運降臨
財運：搞創意收入廣
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：提升學習素養
感情：問題可以解決
財運：商務洽談順利
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：建立工作流程
感情：清理內在情緒
財運：財運亨通生活
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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