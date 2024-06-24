雷／《鬼滅之刃柱訓練篇》完結倒數！岩柱揭悲慘過往…最後他來了

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《鬼滅之刃柱訓練篇》將於30日播出完結篇，並且放送時間延長至一小時（包含廣告）。動畫昨日（23）播出第7集，片尾畫面結合劇情重大進展，讓深夜守候的觀眾大呼緊張。

▲《鬼滅之刃柱訓練篇》揭開岩柱悲慘過往。（圖／翻攝自X／ufotable）

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《鬼滅之刃柱訓練篇》第7集是加長版40分鐘（包含廣告），收視率5.5%。劇情敘述竈門炭治郎傷癒後，隨著鬼滅隊成員參與各個柱的魔鬼訓練。當他來到「岩柱」所在，接受瀑布、推動大岩石的鍛鍊，終於獲得岩柱悲鳴嶼行冥的認可，岩柱更道出加入鬼滅隊之前的傷心過往。而岩柱原本是山中僧侶，雙眼全盲，守護孤苦無依的孩童，對比當年身材瘦弱，加入鬼滅隊後，手臂粗壯、冒出青筋，體格壯碩，背後經歷了嚴苛的自我鍛鍊。

▲岩柱悲鳴嶼行冥原本是雙目全盲的僧侶。（圖／翻攝自X／ufotable）

▲網友對比岩柱今昔模樣，以往瘦弱身軀，經過艱苦磨練後，手臂變得粗壯。（圖／翻攝自X）



炭治郎前往下一站找富岡義勇，與善逸的對話，為日後的劇情埋哏。「風柱」不死川實彌發現了「上弦之肆」的分身眼珠。最後主公宅邸大門突然敞開，西裝身影男子走進，竟是最大反派角色鬼舞辻舞慘，且本集片尾是特別製作，隨著片尾字幕跑完，鬼舞辻舞慘持續在白濛霧氣中行走，經過庭園，緩緩接近主公產屋敷耀哉，且主公此時已經全身惡化，妻子天音守在一旁，這段出場畫面包含片尾，共計超過2分鐘，持續充滿戰慄感，自此《柱訓練篇》的輕鬆場面也即將告一段落。

▲第7集最後鬼舞辻舞慘登場，行走場面超過2分鐘。（圖／翻攝自X／ufotable）

《柱訓練篇》第8集「柱集合」的劇情也受到大家好奇。日網推測，本季完結篇會碰觸到原作「無限城之戰」的劇情，讓「無限城」成為熱門關鍵字。而動畫宣傳物日前意外劇透，一款圓扇上面寫出「無限城篇劇場版三部曲確定製作」的文案，傳出無限城篇將製作電影版的消息，目前官方尚未正式發表，但已經讓動漫粉期待迎接重大宣布來臨。

▲日網瘋傳《鬼滅之刃》周邊圖，意外洩露無限城篇將製作劇場版三部曲的消息。（圖／翻攝自X）