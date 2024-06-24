施文彬父親死於「神岡空難」　補位內幕網鼻酸：爸爸一定很愛媽媽

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王施文彬憑〈傷心酒店〉等多首金曲走紅台語歌壇，近年轉戰電競圈，活躍遊戲直播。而他其實出生前爸爸就離世，近日透露父親因神岡空難離世，令無數網友鼻酸。

▲施文彬活躍台語歌壇及電競，近日透露爸爸身亡內幕（圖／年代提供）

施文彬的父親施國華來自大陸湖北，成大電機系畢業後，擔任飛機維修工作，爸爸原本計畫1967年7月外派至美國受訓，6月20日從台中搭乘飛機返回台北途中，遭遇神岡空難。時隔60年，他在父親忌日當天發文，「當年他為了提早一班機，為了回台北陪懷著我的媽媽，補位上了這班航班」，因為空難，他自出生就沒有見過爸爸。

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神岡空難又稱「民航公司106號班機空難」。當時飛機由台中飛往台北，不料起飛後沒多久即墜毀，機上57人全部遇難，遇難乘客包括施文彬父親施國華，加上當時亞洲影展在台灣舉行，眾多影視圈名流，包括國際電影懋業創辦人陸運濤夫婦、臺灣電影製片廠廠長龍芳華、華達製片廠創立人胡晉康、馬來西亞代表團等人。

網友安慰施文彬「彬哥，很遺憾與難過聽到你父親的這一段往事。但您父親在天上一定非常以您為榮」、「爸爸很愛媽媽，好遺憾的故事」、「想不到彬哥的父親遇上這種災難」、「彬哥從小就沒有父親陪伴，如此堅強」、「令人鼻酸」、「偉大的施爸爸」。