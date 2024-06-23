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雅維•茉芮3度風光入圍金曲！　曝山中採樣「竟險遭車撞」

▲▼ 雅維•茉芮與林沛蕎合辦金曲入圍音樂會為彼此集氣。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲ 雅維•茉芮與林沛蕎合辦金曲入圍音樂會為彼此集氣。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

記者翁子涵／台北報導

原住民歌手雅維•茉芮今年三度入圍金曲獎，與同公司入圍金曲客語歌手林沛蕎一起在「北流卡夫卡-金曲好聲音」音樂會開唱，才發現彼此緣分頗深，共通點很多，雖然母語不是從小慣用語言，長大後發現母語很美開始學習了解，並投入母語創作音樂，還都是貓奴、對時尚都有自己的見地，在成為歌手前更曾經任職於同一間公司是前同事關係，就連各自拍攝MV都有志一同選擇白色長洋裝跨夜拍攝。

▲▼ 雅維•茉芮與林沛蕎開心入圍金曲獎。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

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▲▼ 雅維•茉芮與林沛蕎開心入圍金曲獎。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲▼ 雅維•茉芮與林沛蕎合辦金曲入圍音樂會為彼此集氣。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

開唱前夕雅維•茉芮抱病在海拔600公尺新竹尖石馬胎部落的露營區拍攝《世界和我一起跳舞》專輯中的〈又不是沒有靈在看〉MV，這首歌曲是與師範大學流行音樂碩專班的同學們共同錄製也是期末作業，日前剛參加畢業典禮的她開心的說，藉著拍MV機會與同學一起上山兩天一夜畢業旅行真的是太好了，歌曲傳達莫忘根本，祖靈都在身旁不曾遠離，如果覺得遠離那應該是自己的心走遠了

雅維•茉芮藉此想讓大家了解欣賞傳統的美，所以音樂使用了很多原聲樂器，並輔以合成器補強氛圍，做出傳統與現代交織的音樂，歌曲中的環境音，例如夜晚蟲鳴、鳥叫聲…等，都是雅維親自在家鄉斯瓦細格部落錄音，為了採樣車子聲音還差點被車撞，還好有驚無險。雅維表示每次入圍金曲獎都很開心，因為有機會可以近距離看音樂偶像們，她笑說：「為了美美的走紅毯，已積極運動節食。」

林沛蕎之前拍攝歌曲〈霧•忘我〉MV時也是選擇黑夜拍攝至凌晨，歷經將近一天沒有睡，兩人笑說：「默契差了一點點，如果選在同個地點就厲害了。」，兩人自嘲雖然2024最潮的顏色是白色，但大半夜全白裝扮出現還是會嚇到路人，連夜工作讓她們笑說感覺可以參加不睡覺比賽。入圍金曲獎讓林沛蕎非常開心，特感謝評審團，入圍就是肯定。
 

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