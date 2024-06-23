偶像歌手唱校園突拒登台！　黃豪平救場30分鐘「還原當時內幕」

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請唐從聖、黃豪平、GIGI、高志分享他們在主持生涯中遇過永生難忘的突發危機事件，黃豪平分享難忘的主持危機事件是偶像歌手現場拒唱，當時是校園演唱會的壓軸，歌手卻突然表示不上台，一問之下才知道學生會在邀請這位歌手時，他說他是以校友的身分想唱歌回饋給這些學弟妹，所以他願意拿比較低的酬勞，沒想到校方卻用售票賺取利益，讓該名歌手直言不願意上台。

▲黃豪平分享主持生涯中遇過永生難忘的突發危機事件 。（圖／緯來綜合台提供）

黃豪平說，那位歌手開出的條件是，這場演唱會學校的主辦單位不能賣票，結果歌手到現場才發現學生會有售票，因此他生氣拒唱，黃豪平只好救場，不停模仿硬拖時間，最後撐了30分鐘，歌手透過麥克風說：「豪平，辛苦了。」才走上台演唱，主辦單位說，其實這位歌手仍然不太願意上台，是聽到黃豪平一直在撐場，才願意妥協。

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▲偶像歌手拒登台，黃豪平救場30分鐘。（圖／緯來綜合台提供）

唐從聖分享自己遇過很荒唐的是有一次和家人親友在餐廳用餐，就聽到隔壁桌陌生的酒醉客人在電話中說：「你知不知道我在跟誰吃飯，我在跟阿扁總統吃飯。」下一秒陌生客人就拿著手機過來要唐從聖跟他朋友講電話，讓他又好氣又好笑的拿起手機，硬是模仿前總統陳水扁先生，和對方通話，讓主持人巴鈺也讚嘆：「好機智哦！」

▲唐從聖、黃豪平、GIGI、高志聊起自己的經驗。（圖／緯來綜合台提供）







