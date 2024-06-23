4星座長輩溺愛也不會變壞！　處女自律又嚴謹「巨蟹心地善良」

記者張筱涵／綜合報導

每位孩子的個性生成深受父母、兄弟姊妹、同儕和社會環境影響，大部分的人都希望能給孩子最好的，也讓孩子感受到充滿愛的環境，但又要注意不要到放任的情況，教育話題一直是當父母的人討論的熱門話題。塔羅牌老師艾菲爾今（23日）就分享了在長輩溺愛下也不會變壞的4個星座。

金牛座：穩重踏實，心存感恩

金牛座長輩對你的愛與照顧，讓你感受到無比的溫暖。你天生穩重踏實，珍惜每一份得來不易的愛。無論生活多麼富裕，你總是保持簡單和感恩的心態。你不會因為過多的溺愛而變得自私或驕縱，反而會更加努力回報家人。在學習和生活中，你表現出色，成為長輩的驕傲。你的堅持和自律使你在人群中脫穎而出，成為眾人學習的榜樣。

處女座：自律嚴謹，清晰自知

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處女座即使在長輩的溺愛下，也能保持高度的自律和嚴謹。你對自己的要求很高，從不輕易滿足於現狀。你懂得權衡輕重，不會被過多的寵愛所迷惑。你追求完美，不斷提升自己的能力和特質。在長輩的支持下，你努力實現自己的目標，並且懂得感恩和回報。你的謹慎和細心使你成為家庭中的可靠支柱，無論何時何地，你都能保持初心。

摩羯座：堅韌不拔，誠實守信

摩羯座在長輩的寵愛下成長，卻從未被寵壞。你擁有堅韌不拔的個性和誠實守信的品德。你明白長輩的愛是一種責任，促使你更努力實現自己的目標。你對未來有著清晰的規劃，無論遇到多大的困難，你都能保持冷靜和堅定。你的努力和堅持讓你成為家人和朋友心中的楷模，贏得大家的信賴和尊重。

巨蟹座：心地善良，愛心滿溢

巨蟹座長輩對你的愛與照顧，讓你感受到無比的溫暖。你天生心地善良，對家人和朋友總是充滿愛心和關懷。即使在長輩的溺愛下，你依然保持謙虛和感恩之心。你懂得回報愛，常常主動幫助家人和朋友，成為他們的堅強後盾。你對家庭有著深厚的情感，重視家庭和諧，並願意為家人的幸福付出一切。你的善良體貼讓你在人際關係中如魚得水，成為大家心目中的好孩子。