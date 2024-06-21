Jennie驚喜合體陳冠希！IG親曬「靠肩俏皮合照」　網驚：沒認出來

記者劉宛欣／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie結束與YG的合約後，創立了個人廠牌「ODD ATELIER」展開各領域的多樣活動，一直以來都是時尚寵兒的她，經常在Instagram曬出與各大品牌合作的精美照片，以及工作花絮照等等，21日她突然PO出了與香港知名男星陳冠希的單獨合照，吸引了不少網友圍觀，甚至馬上就衝上了微博熱搜。

▲Jennie曬出一系列工作花絮照。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

Jennie是Adidas（愛迪達）的全球代言人，近來陳冠希創立的品牌CLOT和愛迪達合作，Jennie拍攝了相關宣傳影片，她21日在個人Instagram帳號曬出了影片以及一系列的幕後工作照，其中一張就是與陳冠希的合照，合照中可以看到她將手搭在陳冠希身後，對著鏡頭嘟嘴，且比出俏皮的YA手勢，可看得出拍攝現場相當和樂。

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▲Jennie同框陳冠希引發熱議。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

Jennie曬出與陳冠希的同框照片後，馬上就引起了微博網友的熱烈轉發，「Jennie陳冠希合照」衝上熱搜榜，由於陳冠希皮膚曬黑不少，臉上皺紋使他看起來略顯老態，不少人一時沒認出，紛紛留言驚呼「陳冠希現在長這樣？」、「像慈父與俏皮女兒」，不過也有粉絲跳出來緩頰「雖然老了但依然很帥」。