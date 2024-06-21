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年營業額破億　珠寶商歌手赴北京拍片...竟遭警方盤查帶去小房間

記者蔡琛儀／台北報導

珠寶商歌手周靄宏出道兩年半後首次在北京夜店表演，因此寫下新歌〈北京RMB ALL MINE〉，為此他在北京多處景點取景，如故宮、頤和園、古觀象台、南鑼鼓巷等，其中在北京故宮因為拍攝規定，進入拍照的遊客只能帶最多2套，他靈機一動，把10套衣服全穿在身上，拍到一半才知道裡面只能拍照不能拍影片，還被警察看到攝影機，導演一度被帶去小房間盤查問話，所幸最後解釋清楚，才順利被釋放。

▲▼周靄宏〈北京RMB ALL MINE〉。（圖／周靄宏本人提供）

▲周靄宏新歌〈北京RMB ALL MINE〉在北京許多景點取景。（圖／周靄宏本人提供）

此外，周靄宏還碰到「北京70年來最冷的一次」，天天突破新低溫，最冷有到零下20度，每天都下雪之外，「我跟導演都重感冒，滿地都是擤鼻涕的衛生紙，甚至流鼻血！」

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經營珠寶業近16年，周靄宏利用網路行銷進軍大陸、美國、瑞士，年營業額破億。他把積蓄投入唱片事業，發行約20首歌，花費2500萬，但他笑稱「投資唱片都在賠錢」，僅靠KKBOX版稅收入近四千元，現在注重開源節流，笑說：「現在盡量開源節流，以前會想買名牌，現在買淘寶貨就很知足。」

▲▼周靄宏〈北京RMB ALL MINE〉。（圖／周靄宏本人提供）

▲周靄宏還自己帶古箏到現場。（圖／周靄宏本人提供）

儘管收入不多，周靄宏仍堅持音樂夢想，計劃未來發新專輯。這次北京行，他在「泡泡夜店」演出，面對千人場面，他坦言非常緊張，事前向《大嘻哈時代》的庫巴學習肢體開發技巧，最終順利完成演出，他觀察到夜店觀眾年輕且穿著都很高檔，不過有在地朋友告訴他，其實當地貧富差距還是很大。

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