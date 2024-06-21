為看一眼邊佑錫！粉絲買黃牛票「竟收下體猥褻片」　受害者達百人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫演完《背著善宰跑》，獲得超高人氣，他近日忙碌於亞洲巡迴見面會，首爾場即將在7月6、7日開演，卻傳來一陣黃牛災情，沒搶到票的粉絲只能花高價購買來路不明的票，受害者多達110名，金額高達韓幣9千萬元（約台幣210萬元），甚至有人收到猥褻影片，黃牛問題泛濫各國都一樣。

▲邊佑錫首爾見面會多達70萬人搶票，但2天位置只有8千席。（圖／翻攝自JTBC）



邊佑錫連續兩天將在首爾舉辦見面會，2天共預計與8千名粉絲見面，然而門票開賣當天湧入70萬人搶票，還是有眾多粉絲表示沒搶到票，開始在網路上尋求「讓票票券」，卻讓黃牛發現商機，多名粉絲遭到詐騙，賠了錢財還遭到對方恐嚇與性騷擾。

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▲▼黃牛很聰明合成假的資訊，還附上搶票時間，多位粉絲上當。（圖／翻攝自JTBC）



根據節目《搜查班長》調查，邊佑錫見面會門票在二手交易網站熱賣，一張原本為韓幣7萬7千元（約台幣1800元）的票價，最少漲10倍、最多漲100倍，一張票至多賣到逾韓幣9百萬（約台幣21萬元），價格相當驚人，但還是有粉絲買單。

▲▼粉絲買黃牛票要不回錢，收下體猥褻影片還被對方嘲笑。（圖／翻攝自JTBC）



只是花天價買票事小，其中多數為詐騙，很多粉絲匯了錢才發現賣家給的資訊全是合成，連名字、序號等訊息都是假的，錢自然追不回來。有粉絲硬碰硬痛罵要報警抓人，卻反被黃牛狠嗆「我先把你媽關進去」，還有受害者收到黃牛自拍身體不雅部位的猥褻影片，語氣調侃地說「就用這個和解吧」，態度非常囂張。類似受害狀況頻傳，但黃牛難抓，只能盼粉絲千萬別購買來路不明的票券，以免賠了夫人又折兵。