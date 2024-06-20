58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠、董至成日前到嘉義溪口，體驗當竹編達人。職人蔡世緯便牽著掛滿竹籃的復古鐵馬進場，說明早期在還沒有塑膠時，食衣住行育樂樣樣都是竹子做的，更帶大家一睹現在十分少見的竹管屋，帶觀眾回到那個竹滿天下的年代！

▲楊繡惠被猛男抱起太幸福了。（圖／民視提供）

蔡大哥帶大家去認識竹子及選竹，當地的竹編主要是使用桂竹，要挑夠直的竹子才是好的材料，大家認識竹子的同時，也回憶起小時候其實很多玩具也是竹子做的，像是竹竿舞、凌波舞、竹笛等，蔡大哥還拿出來高達60公分的高難度高蹺要讓董至成挑戰，只見董至成顫抖著雙腳踏上高蹺，一個不穩摔得東倒西歪，嚇得大家直呼董哥這可不能假摔啊，董至成嚇得說踩高蹺不能亂做效果，會出事的。

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▲楊繡惠出嫁搭上花轎。（圖／民視提供）

接著蔡大哥帶大家去剖竹子，要使用特殊的刀具把竹子剖成均勻竹片，這些全都要手工來完成，接著要透過燻烤的方式把竹子烤軟凹彎，馬上泡冷水定型，用這樣的方式做成各種造型的竹編，沒想到竹子在烘烤的過程中，因為竹子會頻頻發生爆炸，嚇得籃籃及繡惠姊是尖叫連連！直呼這個工作實在太恐怖了。

▲阿翔挑戰危險工作。（圖／民視提供）

在進行最後的竹編編織工作前，蔡大哥帶大家認識各種不同的竹製品，其中竟然有全竹製作的喜轎，讓楊繡惠少女心噴發，直呼想嫁了，阿翔說現場幫繡惠姐來找個新郎，讓她可以體驗當新娘坐轎子的感覺，楊繡惠見狀馬上許願希望新郎是帥氣、勇猛的「歐巴」，沒想到現場真的有位帥氣的猛男青農十分喜歡楊繡惠，暗戀她許久，願意擔任新郎迎娶她，讓楊繡惠心花怒放，直喊就今天為了節目嫁出去了，大家幫忙扛轎，有人幫忙拿囍字、有人幫忙放鞭炮，大家忙得不亦樂乎，最後在眾人的祝福下，新郎掀起楊繡惠的頭蓋，猛男青農還帥氣的公主抱起楊繡惠轉圈，讓楊繡惠開心直呼太幸福了。