ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄激短裙「開M字腿餵食」西裝男！火辣片瘋傳 他真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林襄近年人氣攀升，除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，成為不少男粉絲心目中的女神。近日格外引起討論的是，她上節目被cue一邊熱舞、一邊餵食男來賓時，火辣程度讓對方忍不住當場驚呼出來。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲林襄辣開M字腿。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱慧雯最近帶手做便當上《11點熱吵店》，其中一位穿著西裝外套的男來賓被cue上台試吃。被問到邱慧雯是否為理想型時，該男坦承「還可以」，於是被追問在場真正喜歡的人，他才坦言是林襄。

因此，林襄被cue上台餵食該男，扭腰擺臀樣樣來，過程中還主動把手搭在對方的肩膀上，最後用起立、蹲下開腿收尾，讓在場所有人尖叫聲四起，邱慧雯也服氣地說：「輸了。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲林襄被cue餵食男來賓。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

事實上，林襄曾坦言她是戀愛腦，還養過男生，「我（當時）就想照顧他。」被熊熊問到偷吃男和家暴男二選一會選誰時，她直言是後者，「因為他打完我之後，他又想求和，我就說你現在讓我揍回來，（我就）舒服。」

▲林襄一舉一動都備受討論。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

之所以不選偷吃男，林襄解釋是因為男方偷吃會讓她內心很受傷，「我會覺得我表現這麼好，你為什麼還要偷吃？」她坦言也有遇過男友劈腿，還原諒了好幾次，而對方的理由就是「我只是想要XX而已，我回到家就是要跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我們只要X她，回來只要跟寶寶抱抱睡」！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

快訊／超哥遭爆現身非法賭場！　首發聲「沒靠近牌桌」揭和滴妹男友關係

快訊／超哥遭爆現身非法賭場！　首發聲「沒靠近牌桌」揭和滴妹男友關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲35／告五人風光入圍4大獎　宣告：得一個獎就送100個漢堡
  2. 陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了
  3. 23位金曲獎入圍者齊聚！　孫盛希放話紅毯服裝「不辜負大家的期待」
  4. 在家大吵！英富豪突「掏槍擊斃」明星辣妻　3兒目睹爸爸殺媽媽
  5. 孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎
  6. 李多慧探班八點檔　亮哲當「孝爸」為女兒討簽名
  7. 《墨雨》爆紅被挖選角內幕「2男神拒演素國公」！于正怒：傷害無辜
  8. 林襄激短裙「開M字腿餵食」西裝男！火辣片瘋傳 他真實反應全被拍
  9. 陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通
  10. Ozone爬象山狂操體力！　親近大自然驚見「超粗生物」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366