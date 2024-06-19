林襄激短裙「開M字腿餵食」西裝男！火辣片瘋傳 他真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林襄近年人氣攀升，除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，成為不少男粉絲心目中的女神。近日格外引起討論的是，她上節目被cue一邊熱舞、一邊餵食男來賓時，火辣程度讓對方忍不住當場驚呼出來。

▲林襄辣開M字腿。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

邱慧雯最近帶手做便當上《11點熱吵店》，其中一位穿著西裝外套的男來賓被cue上台試吃。被問到邱慧雯是否為理想型時，該男坦承「還可以」，於是被追問在場真正喜歡的人，他才坦言是林襄。

因此，林襄被cue上台餵食該男，扭腰擺臀樣樣來，過程中還主動把手搭在對方的肩膀上，最後用起立、蹲下開腿收尾，讓在場所有人尖叫聲四起，邱慧雯也服氣地說：「輸了。」

▲林襄被cue餵食男來賓。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



事實上，林襄曾坦言她是戀愛腦，還養過男生，「我（當時）就想照顧他。」被熊熊問到偷吃男和家暴男二選一會選誰時，她直言是後者，「因為他打完我之後，他又想求和，我就說你現在讓我揍回來，（我就）舒服。」

▲林襄一舉一動都備受討論。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



之所以不選偷吃男，林襄解釋是因為男方偷吃會讓她內心很受傷，「我會覺得我表現這麼好，你為什麼還要偷吃？」她坦言也有遇過男友劈腿，還原諒了好幾次，而對方的理由就是「我只是想要XX而已，我回到家就是要跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我們只要X她，回來只要跟寶寶抱抱睡」！