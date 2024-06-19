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玉澤演同台木村拓哉！首度跨國拍日片《型男主廚三星夢》飆3國語言

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星2PM玉澤演首度跨國拍日本電影！他加入木村拓哉主演的電影版《型男主廚三星夢》，近日劇中造型正式曝光。

▲▼2PM玉澤演將演出電影版《型男主廚三星夢》。（圖／翻攝自X）

▲玉澤演加入演出電影版《型男主廚三星夢》，這是他第一次跨國拍日片。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，《型男主廚三星夢》描述一度挫敗的名廚木村拓哉，與鈴木京香、澤村一樹、及川光博等人重新開設「Grand Maison 東京」，最後獲得米其林三星認可的故事，電影版將描述眾人前往法國，開設「Grand Maison 巴黎」，挑戰首位亞洲人在當地開餐廳取得米其林三星的夢想。

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玉澤演在電影版飾演韓裔加拿大甜點師Rick Yuan，與木村拓哉飾演的「尾花」處處對立。他所扮演的角色，是一位擁有自己店鋪的實力派糕點師，對甜點有著非凡的熱情，且在劇中會使用母語韓語、日語以及法語3種語言。

▲▼2PM玉澤演將演出電影版《型男主廚三星夢》。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉主演電影版《型男主廚三星夢》，與玉澤演片中對立。（圖／翻攝自X）

首次接拍日本電影的玉澤演通過經紀公司表示：「當得知將與憧憬已久的木村拓哉一起出演時，我非常激動。能成為這部優秀作品的一員感到非常榮幸。在往返日本和巴黎、與各國的工作人員合作的經歷中，我受到了很大的激勵。」接著補充道，「我對自己的角色有了更大的自信，認為只要發揮好角色，就能迎接新的挑戰」、「希望觀眾們看完這部作品後，能像《型男主廚三星夢》的團隊一樣，勇敢追夢，最終實現自己的夢想。」

《型男主廚三星夢》2019年播出時大獲好評，木村拓哉憑片人氣再度往上攀升，相隔5年推出電影版，且原班人馬全數回歸，除了電影版將於12月上映，電視台也會推出電視版特別篇。

▲▼2PM玉澤演將演出電影版《型男主廚三星夢》。（圖／翻攝自X）

▲《型男主廚三星夢》電影版預計12月上映。（圖／翻攝自X）

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