網友半夜問路「回頭竟是ENHYPEN成訓」　暖心過程曝光：請多誇他

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團ENHYPEN是HYBE娛樂旗下子公司BELIFT LAB推出的團體，出道三年多來人氣不斷上升，擁有大票粉絲。有網友於近日透露，自己在半夜為了問路，向一位男子搭話，沒想到對方竟然是ENHYPEN的朴成訓，且朴成訓還很暖心地幫助她，過程令粉絲相當羨慕。

▲ENHYPEN成員朴成訓。（圖／翻攝自X／ENHYPEN_members）

小紅書網友透露，當時她正從HYBE娛樂的大樓走去找機場巴士的站牌，「地圖提醒我走過了，然後我就往回走，我身後有人也往這邊走（因為我是自己一個人，周圍也沒什麼人，就很害怕）然後他很快地從我身後走到前邊去了，我就放心了。」後來看到右手邊有個站牌，她因為不確定是不是能到機場，便追上剛剛走到前面的男子問路。

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沒想到，對方一回頭，竟然是ENHYPEN的成員朴成訓，網友說：「我就『啊』很震驚，他應該是看出我認出來他了，但是還是很耐心等我說。」而朴成訓不僅告訴她搭車的地方，還問她是不是ENHYPEN的粉絲，「對不起，我當時應該大腦一片空白，我直接說我是克拉（SEVENTEEN粉絲名），誠實得過份了。」

▲網友偶遇ENHYPEN朴成訓。（圖／翻攝自微博）

網友表示，雖然朴成訓告訴她的站牌，不是自己要找的地方，但還是很感謝對方的親切，希望大家能多多誇獎朴成訓。巧遇PO文引粉絲羨慕直說「下次換我問」、「怕PO主走夜路害怕，會主動走到前面去這一點，就真的很細心很溫柔啊」、「太幸運了吧」。

▲網友分享過程。（圖／翻攝自微博）