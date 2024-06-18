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唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

記者潘慧中／綜合報導

唐禹哲2023年向女友蘇小軒求婚成功後，越愛越大方，不時會在社群網站放閃。近日格外引起討論的是，當看到未婚妻進棚拍攝的辣照，他馬上按讚，等同示愛的小舉動讓粉絲看得好興奮！

▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲蘇小軒穿超低胸。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

照片中，可以看到蘇小軒放下一頭及腰長捲髮，化上精緻妝容，格外彰顯出混血美貌。她單穿一件色彩斑斕的細肩帶洋裝，除了非常映襯白皙肌膚，也完美襯托出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲蘇小軒辣露半球深溝。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

蘇小軒交疊雙腿，優雅地坐在地上，渾身散發出空靈氣質。而之所以上傳一系列棚拍美照，是因為她想請粉絲幫忙選出一張當大頭貼，但也因此被發現未婚夫唐禹哲悄悄按了讚。

▲▼蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

▲唐禹哲悄悄按讚蘇小軒的貼文。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu）

事實上，唐禹哲2019年就被爆出和蘇小軒熱戀中，4年後在節目中公開求婚，已讓人又驚又喜，沒想到3月還被拍到一家三口照，他才默認小倆口已迎來兒子的誕生，之前未公開釋為了「想给家人空間和保護」。

▲▼唐禹哲,蘇小軒。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu、dt_0902）

▲唐禹哲、蘇小軒越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／xiaoxuansu、dt_0902）

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