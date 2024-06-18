陳喬恩《墨雨雲間》演壞後母！熱搜「季淑然下線」她急喊：誤會了

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳喬恩在陸劇《墨雨雲間》飾演壞後母「季淑然」，大獲觀眾好評。她在台灣主演多部偶像劇走紅，此次演惡女，最新一集歹事被揭發崩潰，熱搜關鍵字出現「季淑然下線」，不過本人限動回應「誤會了」。

▲陳喬恩在《墨雨雲間》飾演壞後母季淑然，反派形象大獲觀眾好評。（圖／翻攝自微博）

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陳喬恩在《墨雨雲間》飾演「季淑然」一角，害相國千金姜梨背上弒母殺弟罪名，最終姜梨含冤而死，吳謹言飾演的「薛芳菲」以姜梨身分展開復仇。而她被揭發害死姜梨母親，因此被賜毒酒賜死，吳謹言拿假毒酒一一數著後母做過的壞事，她從威嚴心機到崩潰發瘋，被讚演技超級好，哭戲也被讚哭得很美。

▲季淑然被揭發惡行崩潰。（圖／翻攝自微博）

《墨雨雲間》終於演到季淑然遭報應，陳喬恩發文透露，與吳謹言的對戲拍完整個虛脫癱倒，「哭到回去都不用卸妝了、完全裂掉，眼睛好痛好過癮好自虐好爽」。她的發文被解讀「陳喬恩告别墨雨雲間」，且「季淑然下線」也登上微博熱搜，粉絲留言「捨不得淑然下線」，她透過限動發聲「誤會了，淑然還沒下線啦，後面還有啊」。

▲陳喬恩發文。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩否認季淑然下線說「誤會了」。（圖／翻攝自微博）