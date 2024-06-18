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鍾欣凌幫王少偉牽線「狂讚2優點」！　安心亞秒拒絕驚爆：他有女友了

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》邀請到《我的婆婆怎麼那麼可愛2》演員鍾欣凌、王少偉上節目暢聊「我們以為的勤儉持家，外國人眼裡竟是貪小便宜」，鍾欣凌覺得這主題跟王少偉劇中飾演精打細算的「蘇秉孝」很貼近，更笑說絕不同意女兒嫁給這類型的男生：「這角色太壞了，但王少偉本人的話Ok，因為他很孝順、個性也很好，安心亞妳考慮一下。」但安心亞一聽立馬拒絕：「不行，他有女友。」這回應也讓鍾欣凌驚訝不已，而王少偉則回：「想不到我『媽媽』也加入這麼八卦的話題，我手銬已經銬好了，等證書印出來。」

▲▼ 安心亞拒絕王少偉。（圖／中天綜合台提供）

▲安心亞拒絕王少偉。（圖／中天綜合台提供）

鍾欣凌並不認為台灣人愛貪小便宜：「我覺得只是怕虧到，年輕的時候，我跟杜詩梅、林美秀、廖慧珍走進吃到飽餐廳，老闆娘都快哭了，那時候真的是狂吃。」她還分享到海產店的必點料理：「胡椒蝦比較貴，以前比較窮的時候，我們就點檸檬蝦，因為它有醬汁，餐廳裡有免費的飯，我們就會拌著飯一直吃。」

▲▼ 安心亞拒絕王少偉。（圖／中天綜合台提供）

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▲鍾欣凌自招貪小便宜的故事。（圖／中天綜合台提供）

王少偉也曾有過貪小便宜的行為：「有美式餐廳的飲料可以續杯，我們一群男生坐在那裡一整個下午就點了薯條跟可樂，可是我越喝越冷，心跳變得有點快，應該是心悸，回家拉肚子的時候，我仔細回想了一下，我至少喝了2公升的可樂。」

安心亞也有相同的慘痛經驗：「我去吃麻辣鍋其實是為了吃冰淇淋，有一次我吃了大概6、7球後，就開始胃食道逆流。」她好奇地詢問在場來賓，自己的這種行為算不算貪小便宜：「有的飯店（備品）可以自己拿，如果我都拿一大包，這樣算嗎？」阿Ken則吐槽：「那不像是明星會做的事。」

 

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王少偉.安心亞, 鍾欣凌, 我的婆婆怎麼那麼可愛

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