韓網熱門／破千留言！被妻子酸「喜歡小12歲Winter」很髒　他爆氣發文

記者張筱涵／綜合報導

每個人對另一半追星的反應大不相同，有些人選擇尊重，也有人會因此產生小小摩擦進而爭吵。近日，南韓一名35歲男網友就為喜歡aespa成員Winter這件事情和妻子大吵，發文引起千則留言討論。

【我和老婆吵架了，請幫我看看是不是我做錯了…】

首先，我是1989年生的男生，妻子比我小3歲

然後我是aespa Winter的粉

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不過我並不會去看演唱會，也沒有把她的照片設成桌面

只是喜歡aespa的歌，聽著聽著看見Winter短髮很漂亮就喜歡了

當然，我也沒買周邊

只是這次aespa推出正規專輯，聽預告的時候我在妻子旁邊說「啊～aespa出正規專輯了，要不要買一張看看呢」

我自己從國中一年級買BoA《亞特蘭提斯少女》卡帶後就沒買過專輯

只是想過這次推出正規專輯，除了粉絲心也好奇最近專輯都是什麼形式才會考慮要不要買

但妻子在旁邊露出嫌惡的樣子說我（跟Winter）可是差了10幾歲，骯髒

因為「骯髒」這兩個字我瞬間爆氣就回「岳母追鄭東元追成那樣也髒囉？」結果妻子就嚴厲指正我怎麼這樣說話

做為參考，我岳母不只去鄭東元國內演唱會，也會跟到國外的活動去，周末家族聚會也要配合鄭東元行程做更動，常常得照她說的換日子，不只加入粉絲會員也有去簽名會，都會在群組聊天室狂講

反正在那之後，妻子還是一直跟我說「為什麼喜歡小10歲以上的偶像」、「是不是變態」等

我一回「嗯～岳母更誇張～」她就不說話，從昨天到現在都不跟我說話

我不爽到想買10張aespa專輯鋪在客廳

因為有孩子也沒辦法離婚，我該怎麼辦？

｜討論區留言｜

1. 夫妻吵架為何要牽扯父母？丈夫喜歡年輕又漂亮的女生，會忌妒是當然的吧？如果不在意才更是問題吧，雖然原PO聽了心情會不好，但你一開始跟妻子聊這件事情的方式就不對，妻子生了孩子還要照顧，逐漸變得不再打扮且壓力很大的時期，要稱讚她漂亮並給予關心，說些Winter長得很像老婆但妳老婆更漂亮，只要看到她就會想起老婆這種話啊，以單純喜歡偶像的心情為出發點當然不行，要想得深一點再行動！婚姻生活才會順遂

2. 妻子當然有錯，但講人家爸媽還一直比較的原PO…這水準…留言區也是充滿戒心／攻擊性，物以類聚，離婚後看你也沒事做吧，雖然很難但請試著說話好聽一點吧，只要彼此努力就行了，然後不管再怎麼想攻擊對方也不要講到父母

3. 夫妻之間也要有基本禮儀，話不能亂說

4. 離婚原因：喜歡女團，你之後再婚記得發帖配上Winter小卡

5. 你們兩個都很怪，老公說要買專輯就因為不能理解而說他骯髒，然後你再怎麼生氣也不能牽扯岳母說她骯髒，看來你們平常就是說話不經大腦的類型

6. 真可憐，偏偏還有孩子

7. 說到底妻子就是吃醋吧，對比自己更年輕漂亮的女生感到生氣，在內心深處燃燒的情感壓過了理性思考

8. 這是妻子做錯吧，反而指責原PO攻擊家人的人是怎樣？只因為喜歡年紀差很多的異性藝人就被說髒？按照這個邏輯，骯髒的人到底佔全國民的百分之幾

9. 如果原PO所寫的就是全貌，那你沒做錯什麼

10. 很辛苦吧，加油

11. 總覺得她是吃醋才會這樣講，如果我老公喜歡偶像我也希望不要讓我知道，我知道偶像當然會比我漂亮，但還是會吃醋

12. 妻子的確做錯了，但你話也說得太超過了

13. 就雙方都道歉吧，以後回頭再看這件事就會覺得沒什麼

14. 夫妻之間連最起碼的尊重都沒有，吵到最後如果覺得不合就趕緊分手，但是對孩子要負責到底

15. 你們兩個本來說話就這樣嗎？隨口就說人家骯髒的程度…原PO也是想要攻擊她才會說岳母的事情吧，你們說話的態度得先改改，不只這件事，其他事情也會傷到彼此吧

16. 妻子做錯了，但如果丈夫能以更加成熟的方式表達委屈和心情不好的部分就好了，我覺得說嘴人家父母是不對的

17. 老婆做錯了，但你也真的不對，你這樣就像人家說你什麼，你就回「嗯～你媽也是」一樣啊

18. 把父母也牽扯進來真的不太好

19. 在另一半面前講這些真的會煩躁

20. 就先道歉吧，老哥