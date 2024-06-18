《婆婆2》張書偉婚禮喊卡！黃姵嘉：臭脾氣男人寧可不要

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》最新播出由鍾欣凌掛心蘇家「噗嚨共」四兄妹、精湛詮釋母愛的劇情衝出最高收視！另外，本周六（22日）將於台北京站舉辦慶功記者會，與粉絲近距離互動。

▲鍾欣凌在劇中因受傷昏迷，到地府與鬼做交易。（圖／公共電視提供）

劇中鍾欣凌因被一卡車鳳梨壓傷昏迷送醫，醫院找無家屬，只剩洪都拉斯飾演的一哥在場，打遍小孩們電話也打不通，讓他相當焦急無奈。彩香在醫院昏迷期間，只有情人一哥和前媳婦小鷗、餅店師傅發貴在場，沒有真正血緣關係的家屬到場，讓人不勝唏噓。

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▲張書偉和黃姵嘉在劇中的婚禮「急喊卡」。（圖／公共電視提供）

另一邊，張書偉和黃姵嘉在劇中的婚禮「急喊卡」，因為發貴和小鷗委託大美（勇兔飾）幫忙籌備婚禮，她們兩姐妹為發貴準備一個「驚喜婚紗照」，當發貴和小鷗被化完妝準備拍照時，發貴發現自己被扮成著名電影角色小丑、小鷗則是小丑女，震驚又生氣，成為兩人鬧不合後婚禮喊卡的導火線。

後來還因兩人爭執時，發貴出言傷到小鷗的閨蜜大美，讓小鷗氣到翻臉怒喊「臭脾氣的男人，寧可不要！」對於發貴與小鷗的狀況，張書偉表示：「其實發貴去哄小鷗的很多的方式，我覺得都是多餘的，因為他是做錯事那個人。」黃姵嘉則認為兩人真正的問題不在婚紗照，而是發貴面對事情的態度。