韓啦啦隊女神挑戰台灣小吃驚「是炸烏龜？」　咬一口變臉：不喜歡

記者劉宛欣／綜合報導

富邦悍將今年找來韓籍女神李雅英、李皓禎和南珉貞3人加入啦啦隊「Fubon Angels」。其中南珉貞因與南韓女星朴敏英有幾分相似，被粉絲封為「棒球場的朴敏英」。向來以挑食出名的她，來台後嘗試了不少台灣美食，希望能找到最合她胃口的台灣食物，過程也都拍成vlog上傳，日前她首次品嚐道地小吃「炸蚵嗲」，怎料咬下去表情瞬間變了，引發網友熱烈討論。

▲南珉貞挑戰台灣特色小吃。（圖／翻攝自南珉貞YT）

南珉貞近日在個人YouTube頻道更新影片，影片中可以看到她前往台灣鄉下，周圍全是柏油路和以及稻田，她透露自己很喜歡鄉下，認為要真的了解一個國家的人民生活，就要看鄉下。這次下鄉，她吃到當地美食名店，首次挑戰「炸蚵嗲」，不過排隊購買時，卻看到炸蘿蔔、香菇、青椒等她最不喜歡的蔬菜類，嚇得喊：「不是說炸蚵仔嗎？這裡都是炸蔬菜！」

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▲南珉貞挑食出名，非常不喜歡蔬菜。（圖／翻攝自南珉貞YT）

之後，南珉貞陸續挑戰了炸菇類以及炸花枝丸，在拿到炸魷魚嗲打開袋子瞬間，被食物外觀嚇到，詢問工作人員：「這是烏龜嗎？」以為是烏龜肉，嚇壞表示：「烏龜不能當食物吃啊！烏龜是動物啊。」咬了一口後嘗鮮後，挑食的她果斷放棄，表情明顯不能接受直呼「不喜歡」。底下吸引了不少台灣網友留言，紛紛表示「珉貞是肉食美女，只吃肉」、「第一次看到有外國人拍在農地工廠產業道路邊走邊吃，有夠真實！」

▲南珉貞吃了炸蚵嗲後秒變臉。（圖／翻攝自南珉貞YT）