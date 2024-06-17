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MIRROR重傷舞者「頸椎第4節爆裂」！四肢癱瘓99週「1功能沒停止」

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿MO（李啟言）於2022年7月28日在男團MIRROR的演唱會發生意外，被舞台大螢幕砸中，造成頸椎第4節爆裂。牧師父親李盛林昨日（16）發出第99封代禱信，透露他的身體反應已經超越醫學大數據。

▲▼阿MO（李啟言）頸椎爆裂現況。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO（李啟言）2022年在MIRROR演唱會發生意外重傷。（圖／翻攝自IG）

阿MO的頸椎骨第4節爆裂，頸椎第4節的神經是控制橫隔膜，直到現在，他還能靠著橫隔膜來呼吸，也就是沒有停止運作。他當時傷勢嚴重，原本要在加護病房待上一年半載才有可能轉出，但實際上是待了10週，便摘除頸箍、插管，從加護病房轉出，15週便轉到療養醫院治療。

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按照常理，頸椎骨折者，以下的脊椎神經在3、4個月後會自然萎縮，並帶動身體其他活躍肌萎縮。但是阿MO在這99星期以來，不但沒有出現萎縮現象，儘管四肢處於癱瘓狀態，手部、腳部的肌肉仍顯得結實。

阿MO曾嘗試過用腦電波儀器來控制機械手，測試自己的腦部運作。爸爸透露，他下兩週將會嘗試擴大腦電波，直接連繫接到自身的上肢和下肢神經線，配合脊髓刺激，盼望可以藉此直接主導控制自己的活動。他的父親發表代禱信已經99封，女友So Ching（蘇芷晴）也持續轉發限動，向大眾透露阿MO的近況，盼望大家繼續為他集氣支持。

▲▼阿MO（李啟言）頸椎爆裂現況。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO的牧師爸爸已經為他發表99封代禱信。（圖／翻攝自IG）

▲▼阿MO（李啟言）頸椎爆裂現況。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO女友So Ching（蘇芷晴）持續轉發代禱信支持。（圖／翻攝自IG）

▲▼阿MO（李啟言）第99封代禱信。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO（李啟言）第99封代禱信。（圖／翻攝自IG）

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