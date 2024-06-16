ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

品冠開唱「強碰張學友演唱會」　 笑嗆觀眾：你們買不到票

記者蔡琛儀／台北報導

品冠昨（15日）在台北Legacy舉辦了名為「今夜老黃是在哈囉」的演唱會，這是他近10年來首度在台北舉辦的Livehouse演出，他之前就十分興奮能與歌迷近距離交流，笑稱保證能跟大家眼神交會；除此之外，他也祭出與以往演唱會全然不同的歌單，且跳脫以往的曲序編排，就是要讓歌迷摸不著頭緒。

▲▼品冠演唱會。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

▲品冠昨晚開唱。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

品冠在開場即帶來了改編版的〈水晶球〉，這首歌曲是他22年前錄音完畢後從未公開演唱過的歌曲，也是歌迷們一直期待他現場演唱的歌曲，他表示，這次特別將〈水晶球〉放在演唱會開頭，希望能給歌迷帶來驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他除了演唱多首金曲，如〈哄我入睡〉、〈找自己〉、〈告白氣球〉、〈戀愛ING〉等，還翻唱了當紅樂團告五人的〈愛人錯過〉，並首次公開演唱他曾參與作曲的周蕙〈體溫〉、劉若英〈對面男生的房間〉，也唱了張學友的〈心如刀割〉，他笑說：「其實張學友今天也有在小巨蛋辦演唱會，謝謝你們沒有去看老張來選擇看老黃，不要假了，我知道你們買不到票。」他表示月初去看了張學友演唱會大受感動，因此臨時加了〈心如刀割〉。

▲▼品冠演唱會。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

▲品冠一連獻唱多首好歌。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

此外，品冠也首度公開獻唱新歌〈哈囉〉，並特意挑選了一些他平常的愛歌，包括翻唱理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉作為翻唱，他表示非常欣賞理想混蛋的創作才華，聽身邊同事朋友常常推薦這首歌曲，讓他一聽就愛上。他還為即將度過生日的岳母和女兒Vivian，以及在場六月生日的歌迷朋友慶生，全場一起歡唱生日快樂歌，場面熱鬧又溫馨。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

網挖出「波特王6年前赴陸片」酸：翻車現場　他親回應：實在可悲！

網挖出「波特王6年前赴陸片」酸：翻車現場　他親回應：實在可悲！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

品冠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳美鳳曝寄養過往「半夜睡覺偷哭」　謝她長年關心：才有現在的我
  2. 張學友抱病登台認「今天狀況比昨天差」：取消更對不起大家
  3. 胡瓜出手相助！見男舞團表演震撼「贊助獎金飛美國比賽」盼為國爭光
  4. 高爾宣秘娶大9歲芮德還官宣當爸　一票大咖明星全在場見證！
  5. 胡歌宣傳影片濾鏡開太大！　「五官全歪」本尊吐槽：背景都變形了
  6. 尬爆！汪小菲、Mandy坐在旁邊「信當場唱大S《流星花園》主題曲」
  7. 快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生
  8. 直擊／出大事！華莎脫口暴雷：我下月又要來高雄　4千粉絲嚇壞互看
  9. 邵雨薇合作「北海道攝影師」外拍超美！網一看本尊照笑了：熟悉的包
  10. 直擊／暴動！華莎OL裝辣瘋「胸前扣子全開」　坐粉絲大腿霸氣喊老婆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366