品冠開唱「強碰張學友演唱會」　 笑嗆觀眾：你們買不到票

記者蔡琛儀／台北報導

品冠昨（15日）在台北Legacy舉辦了名為「今夜老黃是在哈囉」的演唱會，這是他近10年來首度在台北舉辦的Livehouse演出，他之前就十分興奮能與歌迷近距離交流，笑稱保證能跟大家眼神交會；除此之外，他也祭出與以往演唱會全然不同的歌單，且跳脫以往的曲序編排，就是要讓歌迷摸不著頭緒。

▲品冠昨晚開唱。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

品冠在開場即帶來了改編版的〈水晶球〉，這首歌曲是他22年前錄音完畢後從未公開演唱過的歌曲，也是歌迷們一直期待他現場演唱的歌曲，他表示，這次特別將〈水晶球〉放在演唱會開頭，希望能給歌迷帶來驚喜。

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他除了演唱多首金曲，如〈哄我入睡〉、〈找自己〉、〈告白氣球〉、〈戀愛ING〉等，還翻唱了當紅樂團告五人的〈愛人錯過〉，並首次公開演唱他曾參與作曲的周蕙〈體溫〉、劉若英〈對面男生的房間〉，也唱了張學友的〈心如刀割〉，他笑說：「其實張學友今天也有在小巨蛋辦演唱會，謝謝你們沒有去看老張來選擇看老黃，不要假了，我知道你們買不到票。」他表示月初去看了張學友演唱會大受感動，因此臨時加了〈心如刀割〉。

▲品冠一連獻唱多首好歌。（圖／寬宏藝術x種子音樂提供）

此外，品冠也首度公開獻唱新歌〈哈囉〉，並特意挑選了一些他平常的愛歌，包括翻唱理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉作為翻唱，他表示非常欣賞理想混蛋的創作才華，聽身邊同事朋友常常推薦這首歌曲，讓他一聽就愛上。他還為即將度過生日的岳母和女兒Vivian，以及在場六月生日的歌迷朋友慶生，全場一起歡唱生日快樂歌，場面熱鬧又溫馨。