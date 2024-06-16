ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完

記者蔡宜芳／綜合報導

女星艾莉絲嫁給英國外交官後，目前一家定居在倫敦。她10日曾提到自己的車子被偷，引發網友關注，雖然後來車子順利找回，但她為了安全著想，還是決定把車賣掉。只是沒想到剛賣完車，又收到偷車賊的違規罰單，讓她氣得大呼「有完沒完」。

▲▼艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲目前定居在倫敦。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲在貼文中提到，她於前天決定將失而復得的車賣掉，「因為警察提醒我，車鑰匙有可能已被複製，有極大的風險會再被竊賊開走。」她認為夜長夢多，不想再為此擔心，也不想再花錢換鎖，於是就決定把車子賣掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲日前因車子遭竊，警方半夜找上門。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲透露，在賣車的過程中，店家為了降低收購價格，一直擺著一張臭臉、嫌東嫌西，「我堅持不肯就範，準備掉頭走人，還把別家車行給我的報價單秀出來。」後來僵持了好一陣子才終於成交，「就這樣，開了10個月的車車就此道別，心裡有點難過，畢竟是我在倫敦的第一台車子，陪伴我和孩子們渡過了寒冷的冬天，每天的接接送送。心裡覺得自己沒有盡到好主人的責任，希望下個主人會比我更好。」

▲▼艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲透露已將車子賣掉。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

回到家後，艾莉絲收到了偷車賊的超速罰單，晚上還接到警方通知處理陳述書，她為此無奈又憤怒地表示：「到底有完沒完？」艾莉絲坦言，車子被偷的一週以來，她幾乎沒有安心睡過一個好覺，從剛開始背偷車的恐懼不安，再到突然找到車子的興奮和不知所措，然後又經歷二次被偷的生氣憤怒，和半夜被警察找上門的驚慌，「覺得自己的抗壓性快到了臨界點，身心疲累。」。

不過，艾莉絲也說，因為沒有車子接送，兩個孩子變得更會互相照顧，「他們只好手牽手走路去上學，姊姊教弟弟綁鞋帶，兩個人不再吵吵鬧鬧，感情升溫。」雖然不知道在倫敦的生活還會發生什麼怪事，但她確定，那些沒有把她擊垮的事，只會讓她變得更強大。

【艾莉絲全文】

沒有什麼事情是永恆的，想到這個真理，對人生又多了幾分豁達和釋懷。

前天我把失而復得的車子拿去賣掉了，因為警察提醒我，車鑰匙有可能已被複製，有極大的風險會再被竊賊開走。夜長夢多，擔心安危、也不想再花錢換鎖，索性就把車子賣掉，省得提心吊膽。

去賣車的時候，店家為了砍價收購，從頭到尾都給我一張臭臉，嫌東嫌西，大手一揮就砍了好幾折。我堅持不肯就範，準備掉頭走人，還把別家車行給我的報價單秀出來。一陣僵持，最後歡喜成交，總共不到30分鐘的過程，這麼大的決定，彷彿像是路過麵攤吃了一碗炸醬麵。

就這樣，開了10個月的車車就此道別，心裡有點難過，畢竟是我在倫敦的第一台車子，陪伴我和孩子們度過了寒冷的冬天，每天的接接送送。心裡覺得自己沒有盡到好主人的責任，希望下個主人會比我更好。

回到家後，收到一張罰單，是偷車賊超速違規的罰單，我翻了白眼，到底有完沒完。晚上警察打電話來，要我處理陳述書。好累，我放任自己躺在地板上，很想擺爛裝死幾天。

整起超戲劇性的事件，總算吿一個段落。長達一週我幾乎沒有安心睡好覺過。從最初車子被偷時的恐懼、震驚和不安，幾天後接受事實並調適心情、瞬間突然發現車子時的興奮及不知所措，再度被偷時的生氣憤怒，半夜警察上門時的驚慌⋯⋯覺得自己的抗壓性快到了臨界點，身心疲累。

但如果硬要說這個事件有什麼收穫，那就是家裡兩個孩子變得互相照顧扶持。媽媽沒有車子可以接送他們，他們只好手牽手走路去上學，姊姊教弟弟綁鞋帶，兩個人不再吵吵鬧鬧，感情升溫。

這張照片是某天開車送小孩到校門口，臨時興起拍下的，如今成為一個回憶紀念。我不知道今後在倫敦的生活，還會發生什麼樣光怪陸離的事，但我能確定的是，那些沒有把你擊垮的，只會讓你更強大。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

推薦閱讀

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

日22歲女偶像「曾拍無碼AV」影片瘋傳！1部位特徵被挖出　慘遭退團

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

陳庭妮被反鎖飯店！拿花瓶驚見「詭異一幕」下秒門卡住：真的不對勁

魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

陸砸錢邀台網紅拍片風波狂燒！　百萬YTR「抓到背後黑手」揭內幕

孫安佐深夜帶瓦斯火槍現身信義區！　經紀人證實：最近新研發的

台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

3名人證實收大陸邀約！女星公開完整合約　拋1誘人條件：年收破1000萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

艾莉絲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒被親姊出賣兒時舊照　水汪大眼萌翻網友：騙人生女兒
  2. 49歲崔智友被勸「再生一胎兒子」　安英美發言惹議…網：管好自己
  3. 「小章子怡」周也惹毛官媒央視GG了！臭臉片曝光　文盲黑歷史被挖
  4. 艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完
  5. 余皓然正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了
  6. 許富凱被傳訊警告「愛惜羽毛」　認了：大家希望我單身最好
  7. 池晟最佳「寵妻魔人」：對育兒成癮！　訪談不忘放閃
  8. 陳亞蘭替楊麗花致意　讚邱瓈寬義氣「媽媽教得好」
  9. 熱狗放話《新說唱》最後一名直接團滅！　范丞丞講評開嗆火藥味十足
  10. 台AV女優胎尼「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 南半球全被看光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366