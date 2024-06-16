艾莉絲才被警方半夜找上門　又收「歹徒超速罰單」氣炸：有完沒完

記者蔡宜芳／綜合報導

女星艾莉絲嫁給英國外交官後，目前一家定居在倫敦。她10日曾提到自己的車子被偷，引發網友關注，雖然後來車子順利找回，但她為了安全著想，還是決定把車賣掉。只是沒想到剛賣完車，又收到偷車賊的違規罰單，讓她氣得大呼「有完沒完」。

▲艾莉絲目前定居在倫敦。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲在貼文中提到，她於前天決定將失而復得的車賣掉，「因為警察提醒我，車鑰匙有可能已被複製，有極大的風險會再被竊賊開走。」她認為夜長夢多，不想再為此擔心，也不想再花錢換鎖，於是就決定把車子賣掉。

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▲艾莉絲日前因車子遭竊，警方半夜找上門。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲透露，在賣車的過程中，店家為了降低收購價格，一直擺著一張臭臉、嫌東嫌西，「我堅持不肯就範，準備掉頭走人，還把別家車行給我的報價單秀出來。」後來僵持了好一陣子才終於成交，「就這樣，開了10個月的車車就此道別，心裡有點難過，畢竟是我在倫敦的第一台車子，陪伴我和孩子們渡過了寒冷的冬天，每天的接接送送。心裡覺得自己沒有盡到好主人的責任，希望下個主人會比我更好。」

▲艾莉絲透露已將車子賣掉。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

回到家後，艾莉絲收到了偷車賊的超速罰單，晚上還接到警方通知處理陳述書，她為此無奈又憤怒地表示：「到底有完沒完？」艾莉絲坦言，車子被偷的一週以來，她幾乎沒有安心睡過一個好覺，從剛開始背偷車的恐懼不安，再到突然找到車子的興奮和不知所措，然後又經歷二次被偷的生氣憤怒，和半夜被警察找上門的驚慌，「覺得自己的抗壓性快到了臨界點，身心疲累。」。

不過，艾莉絲也說，因為沒有車子接送，兩個孩子變得更會互相照顧，「他們只好手牽手走路去上學，姊姊教弟弟綁鞋帶，兩個人不再吵吵鬧鬧，感情升溫。」雖然不知道在倫敦的生活還會發生什麼怪事，但她確定，那些沒有把她擊垮的事，只會讓她變得更強大。

【艾莉絲全文】

沒有什麼事情是永恆的，想到這個真理，對人生又多了幾分豁達和釋懷。

前天我把失而復得的車子拿去賣掉了，因為警察提醒我，車鑰匙有可能已被複製，有極大的風險會再被竊賊開走。夜長夢多，擔心安危、也不想再花錢換鎖，索性就把車子賣掉，省得提心吊膽。

去賣車的時候，店家為了砍價收購，從頭到尾都給我一張臭臉，嫌東嫌西，大手一揮就砍了好幾折。我堅持不肯就範，準備掉頭走人，還把別家車行給我的報價單秀出來。一陣僵持，最後歡喜成交，總共不到30分鐘的過程，這麼大的決定，彷彿像是路過麵攤吃了一碗炸醬麵。

就這樣，開了10個月的車車就此道別，心裡有點難過，畢竟是我在倫敦的第一台車子，陪伴我和孩子們度過了寒冷的冬天，每天的接接送送。心裡覺得自己沒有盡到好主人的責任，希望下個主人會比我更好。

回到家後，收到一張罰單，是偷車賊超速違規的罰單，我翻了白眼，到底有完沒完。晚上警察打電話來，要我處理陳述書。好累，我放任自己躺在地板上，很想擺爛裝死幾天。

整起超戲劇性的事件，總算吿一個段落。長達一週我幾乎沒有安心睡好覺過。從最初車子被偷時的恐懼、震驚和不安，幾天後接受事實並調適心情、瞬間突然發現車子時的興奮及不知所措，再度被偷時的生氣憤怒，半夜警察上門時的驚慌⋯⋯覺得自己的抗壓性快到了臨界點，身心疲累。

但如果硬要說這個事件有什麼收穫，那就是家裡兩個孩子變得互相照顧扶持。媽媽沒有車子可以接送他們，他們只好手牽手走路去上學，姊姊教弟弟綁鞋帶，兩個人不再吵吵鬧鬧，感情升溫。

這張照片是某天開車送小孩到校門口，臨時興起拍下的，如今成為一個回憶紀念。我不知道今後在倫敦的生活，還會發生什麼樣光怪陸離的事，但我能確定的是，那些沒有把你擊垮的，只會讓你更強大。