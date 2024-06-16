TEEN TOP Niel守約告白Ricky：我愛你！　火辣女舞者摸胸熱舞

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代男團TEEN TOP成員Niel於15日在台舉辦首場海外演唱會，他14日在接受台灣訪問時，主動暴雷「神秘嘉賓」是TEEN TOP成員Ricky，果不其然兩人在演唱會上合體，掀起此起彼落的尖叫聲。而他受訪時承諾記者會在台上告白Ricky「我愛你」，守約的他說到做到，在粉絲面前告白「我愛你」，又是一陣熱情歡呼聲。

▲Niel帶來神秘嘉賓Ricky，兩人合體帶給粉絲驚喜。（圖／Fu Entertainment提供）



Niel於15日在台舉辦「NIEL 1ST SOLO CONCERT 'NIELISS' IN TAIPEI」演唱會，一身黑衣微露胸膛，以黑馬王子之姿出場，活動邀來團員Ricky站台助陣，他笑說：「昨天有跟記者們約定要對團員說出我愛你，所以今天我要對Ricky說：『撒朗嘿唷！』謝謝他今天來幫我站台，幫忙串場當主持人，讓我可以下去換衣服。」Ricky聽到他的話，以手指愛心回應。

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Ricky上台就帶來《那些年，我們一起追的女孩》主題曲〈那些年〉，「我很喜歡台灣的電影，尤其是《那些年，我們一起追的女孩》，同時也很喜歡主題曲，便開始練習這首歌。希望有一天可以在台灣唱給粉絲聽。今天讓我實現這個願望了！要謝謝Niel找我來當嘉賓。今天《那些年》的首唱就獻給你們，希望你們會喜歡！」台下粉絲大喊說：「希望下次可以看到Ricky、Niel還有天地，三人一起的活動。」他趁機詢問主辦方：「有機會邀請我們三個人一起來辦活動嗎？」承諾希望再度訪台。

▲Niel現場又唱又跳，並練習很久帶來中文歌〈凍結〉。（圖／Fu Entertainment提供）



首場海外演唱會獻給台灣，Niel也帶來一首林俊傑〈凍結〉，緊張地問台下粉絲：「發音有準確嗎？為了要練好這首歌，一直反覆練習還特地打電話來台灣唱給主辦單位聽，幫忙確認發音。」

▲▼Niel與女舞者互動火辣，台下狂尖叫。（圖／Fu Entertainment提供）



演唱會高潮之一還有Niel與女舞者的親密互動，當女方的手親觸他胸膛時，全場尖叫聲幾乎掀頂，氣氛達到最高潮，粉絲又羨慕又熱情直呼「好希望可以當那隻手的主人啊」，精彩表演與魅力十足的舞台表現，讓歌迷目不轉睛。

隨著活動進入尾聲，Ricky再次上台與Niel合體唱〈I’m gonna crazy〉，並大方開放讓現場點歌，Niel則興奮嗨喊：「就讓我們再來crazy一次吧！」現場尖叫聲直衝屋頂，所有歌迷從位置上站起來，全場開心地跳起來。

演唱會結束後，Niel送上一封手寫信，最後重新站回舞台旁，與幸運的觀眾一一擊掌道別，並承諾未來會帶來更多精彩作品及演出，來回饋一路以來一直支持著他的N-LESS（官方粉絲名稱）。