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小孟老師／6月20日星座運勢　巨蟹花小錢大享樂

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：減少產品缺陷
感情：內心有話想說
財運：廣納專業意見
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

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雙子座

工作：加強反思改進
感情：平衡身心發展
財運：洽談合作生財
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：獅子

天秤座

工作：推動員工培訓
感情：擁有共同愛好
財運：工作獎金提高
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：持續改進文化
感情：達成平衡狀態
財運：不費力得小財
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：雙魚

金牛座

工作：考慮用戶問題
感情：降低相處標準
財運：輕鬆賺錢偏財
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：天蠍

處女座

工作：保持職場和諧
感情：交流重要情感
財運：偏財進帳開心
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：積極應對解決
感情：順利獲得芳心
財運：花小錢大享樂
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：射手

天蠍座

工作：建立專業網絡
感情：熱鬧歡喜相聚
財運：積極工作賺錢
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：金牛

雙魚座

工作：嚴格品質控制
感情：降低相處姿態
財運：理財事半功倍
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：身兼重要任務
感情：盡心盡情玩樂
財運：投資穩健成長
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天秤

獅子座

工作：打造領先優勢
感情：準備追求對方
財運：發現許多商機
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女

射手座

工作：解決不確定性
感情：順利圓滿溝通
財運：建立良好投資
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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