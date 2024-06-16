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蔡阿嘎大兒子畢業了！「出門前被爸抓回去」二伯嚇：第一次參加沒經驗

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有「蔡桃貴」和「蔡波能」兩個兒子，不時會分享育兒生活。15日適逢大兒子的幼稚園畢業典禮，她不禁感性地說：「第一次參加孩子的畢業典禮，有點慌亂有點緊張。」

▲▼二伯,蔡桃貴 蔡阿嘎。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯和蔡阿嘎一起參加蔡桃貴的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

二伯在Instagram限時動態透露，當天早上匆忙之下，原本幫蔡桃貴穿了運動套裝就打算出門，「還好爸爸抓回去換了個襯衫」，因為一到學校才發現，大家幾乎都穿西裝打領帶，「第一次參加畢業典禮沒經驗。」

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▲▼蔡桃貴。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴被換上襯衫才出門。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

照片中，可以蔡桃貴穿著淡黃色小襯衫，搭配條紋五分褲和球鞋，露出燦爛笑容。弟弟蔡波能也有到場，只是看起來不太開心，對此，二伯模仿他的語氣說：「為什麼不能在家玩玩具？」

▲▼蔡阿嘎,二伯,蔡桃貴。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲蔡波能也有到場。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

另一方面，看到蔡桃貴告別幼稚園的二伯，不禁回想起大兒子起初上學的情景，「從每天哭的黏踢踢寶貝，上課到一半會害怕逃跑」，到現在能開心地和她分享在學校的大小事，「真的是太棒了」，只願大兒子能帶著全家人的愛開啟人生的下一段旅程。

二伯IG全文：

第一次參加孩子的畢業典禮，有點慌亂有點緊張。
從每天哭的黏踢踢寶貝
上課到一半會害怕逃跑
很幸運遇到有好老師的耐心陪伴和照顧
現在可以開心的跟我分享學校的各種大小事真的是太棒了啊！
即將進入下一個階段的哥
希望你可以帶著大家對你滿滿的愛
開心的開啟下一段旅程。

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴, 蔡波能

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