蕾菈打卡上海認了「收到邀請」！　遭疑拿酬勞急撇清：都自己付

記者王靖淳／綜合報導

網紅波特王最近發文爆料，大陸邀請台灣網紅到當地免費觀光，消息曝光後，讓許多最近曾去大陸旅遊的網紅都遭質疑收錢拍片，就連日前發文問網友「去上海要注意什麼」的網紅蕾菈，也捲入這次的風波中。為此，她今（15）日發文透露有收到邀請。

▲蕾菈平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla）

蕾菈平時會在Threads上記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，6天前她才透露將出發上海，因此詢問網友到當地需要注意的事情，貼文曝光後不久，意外釣出網紅鍾明軒現身回覆：「不要說任何中國的好話。」至於最近受到波特王爆料風波的影響，蕾菈今（15）日發文坦言已明確拒絕收到的邀請，同時也強調，所有行程都是自己付錢，等假期結束後她會再向大家報告詳情。

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▲蕾菈澄清自己拒絕邀請。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

事實上，蕾菈最近人在上海旅遊，昨（14）日更在IG限時動態秀出與知名觀光地標「東方明珠」打卡的合照。照片中，蕾菈身穿一件黑色的露腰連衣裙，裙子側面還有大片的鏤空設計，再搭配一雙過膝長靴站在河邊，整體造型時尚又不失性感，她做出微微側身、雙手扶欄杆的動作，並對鏡頭露出招牌的笑容。

▲蕾菈打卡東方明珠。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）