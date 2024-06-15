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華莎想來台Long Stay：死之前去九份　聽聞「台灣灶腳冠軍」驚呆了

記者吳睿慈／台北報導

南韓吞CD實力女團MAMAMOO成員華莎今年二度訪台，她15日抵台馬上接受台灣媒體採訪，早上剛好被拍到在機場買早餐給粉絲吃，她露出笑容解釋：「其實買早餐給粉絲吃這種類似的事情好像沒有很多，因為我的行程太忙碌，通常見到粉絲時都是來來去去路過打個招呼就離開了，反而覺得對於粉絲很遺憾跟抱歉，在我能力所及範圍想要試著為他們做。」她每次來台都獲得滿滿能量，得知MAMAMOO是「台灣灶腳冠軍」，她震驚地表示「是嗎？」接著溫暖回應「因為我們很想念大家」。

▲▼MAMAMOO華莎。（圖／和協整合行銷提供）

▲華莎聽聞MAMAMOO是2024年目前為止訪台最多的第一名團體，她非常驚訝。（圖／和協整合行銷提供）

華莎16日即將在南港展覽館開唱，15日先在飯店接受訪問，MAMAMOO成員們從2024年起包含簽售、開場等訪台活動至今共13次，她聽聞團體是「台灣灶腳冠軍」，驚訝地反問「是嗎？」她感性回答「其實我每次來到台灣都會被嚇到，粉絲非常熱情、給我滿出來的愛，每次來台灣都能充飽電再回去，我們很常來的原因，是因為很想念大家。」

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▲▼MAMAMOO華莎。（圖／和協整合行銷提供）

▲華莎非常想來台灣Long stay。（圖／和協整合行銷提供）

被問到會想來台灣長住嗎？華莎零猶豫回答：「非常想來！」訪台那麼多次，但從來沒去過九份，「我每次都會被問到想去哪裡，答案都只有一個九份，聽說那邊在清晨時會霧濛濛，景色好像很壯觀，我死之前一定要去九份！」至於假如能長住有沒有計畫呢？她笑喊「我是無計劃的人，可能就隨意租個小房子，有如像在故鄉般的輕鬆感，享受這裡的日常生活，附近有好吃的餐廳就去吃很愜意。」

▲▼MAMAMOO華莎。（圖／和協整合行銷提供）

▲華莎自曝台上、台下有兩個人格。（圖／和協整合行銷提供）

她在台上霸氣度100分，但其實華莎私下性格偏於文靜，她承認：「上台之前我有兩個人格，私下安靜但一上台就會大突變，走路的姿勢比較囂張之類的，只要我有做足準備，光是上台的步伐就會不一樣，因為我覺得我的舞台會影響到來觀看演唱會的粉絲，如果我表現扭扭捏捏很消極，那粉絲也會被我影響到。」台上、台下有兩個人格，她也表示很喜歡從日常生活中挖掘自己不一樣的面貌，「每個舞台結束後，我其實比較常看到遺憾之處，不過，當然有遺憾才會有成長。」

上台前也會淨化自己的心情，總是把喜歡聽的歌、電影放在身邊讓自己變得更幸福，播放清單為茱莉亞羅勃茲主演的《享受吧！一個人的旅行》，她的觀看次數超過20次，台灣電影《我的少女時代》也是她的幸福目錄之一，「我看了6次左右，女主角講話語氣實在太可愛了」，前幾天還特地翻出來再看一次，她解釋：「那對我來說是很好的回憶，會想翻出來看回顧當時的心情。」

▲▼MAMAMOO華莎。（圖／和協整合行銷提供）

▲華莎穿著一身優雅緊身長裙現身。（圖／和協整合行銷提供）

華莎也是出名了「吃播女王」，過去吃了烤腸店使得餐廳爆紅，被問及最近還有什麼食物推薦嗎？她害羞地透露又愛上了腸類食物，過去比較喜歡吃小腸，最近則是喜歡上大腸頭。華莎16日即將開唱，她最後向台灣MOO MOO喊話：「這次又來到台北，我覺得非常開心，希望明天快點來，雖然沒辦法一個個跟大家眼神對視，可是我真的想把藏在心裡對大家的愛展露出來，謝謝。」期待明日專場活動。

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