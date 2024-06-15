林青霞清大致詞全文／必須先讓自己快樂起來　才可以把快樂帶給別人

記者蕭采薇／綜合報導

資深影星林青霞受清華大學邀請，15日為畢業生擔任致詞嘉賓。林青霞也透露，其實她原本的夢想就是念大學，但因為事業放棄了學校。如今穿著博士袍的她說：「我的母親一生都羨慕崇拜有學問的人，如果她能親眼看見他自己的女兒穿著博士袍，在這麼多的博士、碩士、學士畢業生面前演講，她一定笑得合不攏嘴。」

▲林青霞受清華大學邀請，15日為畢業生擔任致詞嘉賓。（圖／清大提供）

她勉勵畢業生，最重要是「快樂」，並分享人生哲理，是「必須先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人」。林青霞也送上祝福：「現在我把我所有的愛和快樂，獻給你們你們每一個人。每個人在世界上都是重要的都有獨特的使命，都是獨一無二的限量版。」

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林青霞 為清大畢業生致詞 全文摘要

真的很為你們感到高興

你們今天想必是非常非常的快樂

相信這個快樂的當下會永遠留在你們的記憶里

我的人生哲理是必須先讓自己快樂起來

才可以把快樂帶給別人

我現在把我一生中對快樂的感悟跟大家分享

我在高中畢業 沒考上大學正在徬徨迷惘的時候

機會從天而降我得到瓊瑤小說《窗外》的電影角色

你想一想一個從街上找來不到一百磅的害羞小女孩

竟然要擔當瓊瑤電影的第一女主角

對我來說簡直是不敢想的夢想

我每天歡天喜地的去片場歡天喜地的回家

像隻快樂的小鳥

有時候電影收了工 我還捨不得回去 在片場徘徊那種快樂的感覺 我至今難忘

《窗外》在香港賣座超過港幣65萬

我的第一部在台灣上演的電影《雲飄飄》超過台幣400萬

那個在50年前是一答相當大的數目

我一夜成名成名之後接著來的就是報章雜誌電視的採訪 應接不暇的片約

我從一個很單純的學生校園跳入一個最複雜的電影圈

張愛玲說成名要趁早 但是太早成名確實是招架不住

記得我那個時候拍白景瑞導演的《秋歌》

我站在牆邊等著打燈光導演說預備 預備

我突然之間驚醒 原來我剛剛已經站著睡著了

那個時候我累得連思考的時間都沒有 難得有一兩天休息

我站在鏡子前面仔細地端詳自己

我發覺鏡子裡面的那個人很陌生 那是一張非常不快樂的面孔

我在你們這個年紀的時候呢 是昏天黑地的拍戲

你知道嗎 在人人都以為我年輕漂亮有名氣片酬高

應該是最快樂的時候

那卻是我最沒有信心最自卑的時候

我的性格要強 任何事情都要做到最好 又不知道最好是什麼

我怯場因為我覺得我才華不夠

但是因為工作的關係又要經常面對媒體和上台說話

剛出道的時候我真希望自己是個啞巴 就不用接受採訪了

我的父母幫我簽了人生中第一張合約《窗外》的合約

就從三重市結束了我們的家庭工廠 然後舉家搬到台北市永康街四樓的一棟公寓

我住二樓 張佛千教授住四樓

他是我生命中見過的第一個這麼有學問的人

現在就不一樣了我的好朋友都是傑出的校長夫人 校長 教授 博士 作家 藝術家

我在年輕的時候最妄想做一個文化人 現在我幾乎一隻腳踏入了文化界

這對我來說是非常驕傲的事

好 話說回頭 我十八、九歲的時候鼓起勇氣跑到四樓 去按張佛千教授的門鈴

我叫請他教我說話怎麼講話 他送了我一本《說話的藝術》

其實我是非常喜歡我的工作 無論是上刀山下火海飛天遁地 我都樂此不疲

但是就怕講話 就怕上台

我現在比較沒那麼怕了 因為我接受了自己不完美 並且我明白世界上沒有完美這回事

只要你盡力的去嘗試 誠心誠意的去做 即使是不完美相信 大家也會原諒我 接受我

你們說是不是呀？（台下鼓掌）謝謝！

剛才有點點不完美 忘了詞 看了一下

二十年前我開始寫作 跟讀者分享我的所思所想

因為寫作我看了不少書 因為我寫作我觀察和關心身邊的人事物

學畫畫 我會注意美的線條 我會去美術館參觀 來充實自己

我打開五官吸收天底下所有有趣的事 我開始真正看待自己的喜好

唱京戲唱得不好 我也勇於表演

我不是在做別人眼裡的林青霞 而是在發掘自己做自己有興趣的事

那種發自內心的快樂是筆墨難以形容的

疫情初期 其他運動不方便做 只有行山（爬山）最安全

我和高為元校長的夫人 黃心村教授 第一次相約去香港山頂行山時

天氣陰暗 我們兩個人只帶著一把小傘 走到一半下起傾盆大雨 小傘一點都不管用

山頂無處躲雨 我們全身濕透 卻仍然頂著那把風雨飄搖中的小傘 緩緩向前走

這個時候我想起了十八年前去吳哥窟

看到夾在千年巨石中間 開出的三朵白里透著粉紅的小花

小花經歷了吳哥窟千年巨變甚至被人遺忘了 五百年仍能向著太陽

面對大地開出美麗的花朵 我把小花的故事說給心村聽

大家互相砥礪前行 企圖在疫情的夾縫中 找到快樂的因子

在這三年裡我出版了兩本書 在疫情的夾縫中找到快樂的因子

在這三年裡我出版了兩本書《敬前敬後》和《傾霞小品》

《敬前敬後》獲得香港中文文學雙年獎的散文組推薦獎

心村出版了《緣起香港：張愛玲的異鄉和世界》 激起了很大的反響

我們深深地感受到在秘境裡開出花朵的喜悅

其實我高中畢業以後的第一志願 是進大學本來 想拍完《窗外》以後就去考

後來接了《雲飄飄》 本來想拍完第二部戲 就去讀大學

電影賣座以後就一部接一部停不了 直到拍了一百部

其實我真人沒念過大學 電影裡倒是念過不少 還念過清華大學

沒上大學的遺憾 壓在我的心裡幾十年 後來想通了 在社會上工作也是學習

如果四年一個大學 我從影22年等於上了好幾個大學 要學習隨隨時隨地都可以

2023年我獲得香港大學班證的社會科學榮譽博士學位

我的母親一生都羨慕崇拜有學問的人

如果她能親眼看見他自己的女兒穿著博士袍

在這麼多的博士 碩士 學士畢業生面前演講 她一定笑得合不攏嘴

現在我把我所有的愛和快樂 獻給你們你們每一個人

在世界上都是重要的都有獨特的使命 都是獨一無二的限量版

希望你們做最好的自己 使自己發光發熱 照亮自己照亮別人

希望你們能夠盡早完成夢想 讓自己先快樂起來 再把快樂的種子散播出去

讓世界因為你而變得美麗

祝福你們 謝謝大家