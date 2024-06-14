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泰勒絲開唱太嗨！　7萬歌迷瘋狂跳連續3天「測出地震」

泰勒絲愛丁堡激情開唱　歌迷跺腳再次被地質機構觀測為「地震活動」　

▲西洋流行樂天后泰勒絲6月7日到9日在愛丁堡連辦3場演唱會，被英國地震監測機構紀錄為地震活動。（圖／翻攝IG／Taylor Swift）

圖文／CTWANT

西洋流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）7日到9日在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲體育館（Murrayfield Stadium）連辦3場《時代巡迴演唱會》（The Eras Tour），吸引各地粉絲湧入觀光。英國地質調查局（BGS）表示 ，這位超級巨星的粉絲在觀看演唱會時過度熱情，害他們連續3天都在體育場方圓近4英里的地方檢測到地震讀數。

據《CNN》報導，默萊菲體育場的管理方蘇格蘭橄欖球協會稱，演唱會第一晚就湧入近73000名歌迷到場支持，打破蘇格蘭史上最高紀錄，而根據蘇格蘭橄欖球協會的說法，之後的每個晚上，都會打破前一天的記錄。

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英國地質調查局在官網上表示，他們在6月7日起的連續三天，透過布置在愛丁堡全市的監測站都觀察到了異常的地震數據，這些數據通常都依循著類似的模式，並且在泰勒絲演唱她的名曲《...Ready For It？》、《Cruel Summer》與《Champagne Problems》時達到高峰。

尤其在她演唱《...Ready For It？》期間，歌迷的躍動使振動頻率數據達到160bpm的高峰，而整場演唱會中人群大概製造了80千瓦的功率，大約有6000個汽車電池那麼多。而歌迷的熱情在禮拜五的第一場演唱會最為熱烈，他們瘋狂的躍動造成了地面大概23.4奈米的震動位移，而週六與周日的數據分別為22.7奈米與23.3奈米。

泰勒斯的《時代巡迴演唱會》預計在22個國家開唱152場，預計將成為有史以來票房最高的巡迴演唱。（圖／翻攝IG／Taylor Swift）

▲泰勒絲的《時代巡迴演唱會》預計在22個國家開唱152場，預計將成為有史以來票房最高的巡迴演唱。（圖／翻攝IG／Taylor Swift）

演唱會後，泰勒絲在IG上向熱情的歌迷們喊話，「愛丁堡！這個週末你們的熱情真的要把我吹飛了。感謝你們連續3次打破蘇格蘭體育場的表演紀錄，也謝謝你讓我有家的感覺。我愛你們，愛所有22萬名的你們！」

事實上，這並不是泰勒斯的演唱會第一次造成地震，她2023年7月在西雅圖開唱時，也曾造成芮氏規模2.3的地震，不過當晚的地震主題曲是《Shake It Off》跟《Blank Space》。

泰勒斯的《時代巡迴演唱會》預計在22個國家開唱152場，預計將成為有史以來票房最高的巡迴演唱。

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