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林襄巨胸被網友攻擊整的好　乾脆不藏美胸正面迎戰

記者葉文正／台北報導

台灣小龍女啦啦隊女孩林襄將於7月10日（三）在日本講談社發行她第一本日本版寫真集。日前林襄已經把露側乳的造型放在IG，卻引來網友熱議，今天經紀公司更是釋出三張寫真集內容，與台灣粉絲分享。

▲林襄寫真集用美胸正面迎戰。（圖／講談社提供）

▲林襄寫真集用美胸正面迎戰。（圖／講談社提供）

林襄這次寫真集的核心概念是「香水」，據說作品營造了一種讓你感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息。攝影師再度由林襄經紀公司負責人莉奈操刀，她一路支持著林襄，所以能夠捕捉到林襄在其他地方看不到的樣貌及表情。

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▲林襄寫真集用美胸正面迎戰。（圖／講談社提供）

▲林襄寫真集南半球也失守。（圖／講談社提供）

日方的寫真介紹，這本寫真為144 頁，是台灣版的剪輯版。也介紹林襄目前是台灣職棒隊「味全龍」官方啦啦隊「小龍女」的成員。其實林襄的人氣不僅限於台灣和亞洲，還受到來自世界各地，目前官方Instagram（@95_mizuki）上擁有超過181萬粉絲。資訊發布後，立即引起日本熱烈反響，奪得各大網路書店排行榜第一名。

▲林襄寫真集用美胸正面迎戰。（圖／講談社提供）

▲林襄側乳照引來不同評價。（圖／講談社提供）

林襄的美照意外引來一些謾罵聲浪，但她都選擇正面迎擊。看到有人酸「假體要爆了」時，她自信回答「讓你失望哩」；發現有人罵她裝清純時，她則笑回「我有各種面向」。至於被說「整得真好看」，林襄不但不生氣，還鼓勵網友「好看一直看」。她解釋這是兩年前所拍攝的照片，自認「看起來好純」，很喜歡自己兩年前的身材。

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林襄, 寫真, 講談社

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