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金曲35／安迪逝世5年　愛子Marz23入圍歌王：相信祂有保佑

記者蔡琛儀／台北報導

Marz23繼所鼠樂團TRASH多次入圍金曲獎「最佳樂團獎」後，今年以專輯《不遠處》，首度入圍本屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」，今（14日）與媒體見面，去年剛成為新手奶爸的他，也甜蜜透露當天會帶著8個月大的兒子「鵬哥」走紅毯，混血辣妻Lea則會在紅毯外隨時準備好接手金曲戰袍想以「動漫風」為主題，目標成為「紅毯第一酷」。

▲▼Marz23金曲歌王入圍聯訪。（圖／華納提供）

▲Marz23首度入圍金曲歌王。（圖／華納提供）

聊到入圍的心情，Marz23說：「以往都是TRASH入圍樂團，其他人都是朋友跟戰友，所以比較會有競爭感；但這次一起入圍大多是前輩，所以其實壓力反而比較小。」第一時間也有向逝世5年的亡父安迪上香報告，他坦言已很久沒夢到爸爸，「有聽一些老師說他在另一個世界過得很好，我也相信這次的入圍一定是祂的保佑。」不過這次入圍者實力堅強，包括林俊傑、MC HotDog熱狗、大陸歌手裘德、許鈞，他說能和這麼多敬佩的前輩一起入圍就是最大的鼓勵。

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最近他工作相當忙碌，只要一有時間就在家帶小孩，看到老婆累了就立刻接手為兒子泡奶、換尿布，但他坦言現在若隔天有較早的工作，會和老婆分房睡，避免吵到妻兒，「有小孩後分房睡是正常的事。」至於婚禮進度，他表示已在規劃中，預計明年，但地點還沒有定下。

▲▼Marz23和老婆兒子。（圖／翻攝IG／marrrz23）

▲Marz23和老婆、兒子。（圖／翻攝IG／marrrz23）

Marz23也透露，月底會有送給兒子的單曲發行，但今年他自己的身份要休息，金曲獎後將以TRASH樂團為主，除了推出成軍15週年紀念專輯，8月跑海外巡演，年底計畫回台北舉辦大型演唱會。

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關鍵字

金曲獎, 金曲35, 第35屆金曲獎, Marz23

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