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亞莉安娜「進軍Weverse」！　續約HYBE再當BTS同門

記者黃皓瑋／綜合報導

30歲的美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande），3月發行新專輯《永恆陽光》（Eternal Sunshine），一推出就空降《告示牌》專輯榜冠軍。日前她再傳喜訊，經紀公司「HYBE AMERICA」宣佈與她簽約合作，而她將會進軍南韓偶像與粉絲的互動平台「Weverse」，引發關注。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande）。（圖／環球音樂提供）

▲亞莉安娜將加入Weverse與粉絲互動。（圖／環球音樂提供）

亞莉安娜長年合作的經紀人史庫特（Scooter Braun），在2021年時將控股公司“Ithaca Holdings”，賣給南韓經紀公司HYBE，公司整併成為HYBE AMERICA，旗下藝人則包含亞莉安娜、小賈斯汀（Justin Bieber）等美國流行音樂巨星。然而去年（2023）卻傳出亞莉安娜、小賈斯汀都選擇與公司解約，引發外界關注，史庫特方面則否認消息。

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不過HYBE AMERICA日前宣佈，他們將會與亞莉安娜繼續合作。據外媒《연합뉴스TV》報導，雙方合約將會從經紀合約變為「合夥人合約」，亞莉安娜也將會加入Weverse，成為繼傑瑞米查克（Jeremy Zucker）、葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）等人後，加入Weverse的美國藝人。

▲▼亞莉安娜。（圖／路透社）

▲亞莉安娜一度傳出與HYBE AMERICA解約。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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