《魷魚遊戲》卯起來！第2、3季「同時拍完」殺青了　劇組爽到慶祝2天

記者張筱涵／綜合報導

享譽全球的《魷魚遊戲》官方已公告第二季將於今年與觀眾相見，沒想到今（14日）被爆連第三季都已經全部拍好，劇組更舉行2天1夜的派對來慶祝殺青。

▲《魷魚遊戲》今年初只提到第二季消息。（圖／翻攝自X／squidgame）



據韓媒《OSEN》報導，《魷魚遊戲》第二季和第三季同時製作，但當時製作方表示：「目前專注於第二季的製作，並未同時製作，尚未確定。」然而，多方消息來源證實，《魷魚遊戲》的確是同時拍攝了第二季和第三季：「嚴格來說，是拍攝了一個長篇故事，然後將其分為第二季和第三季公開。」據悉，《魷魚遊戲》第二季將有6集，第三季也將有6至7集，類似於過去《黑暗榮耀》的公開形式，因此，預計第二季和第三季之間的間隔不會太長。

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關於第二季，有「英姬的男友哲洙登場」、「出現比第一季更強力的硬核遊戲」等各種劇透和傳聞，引起了極大關注，不過製作方表示：「目前《魷魚遊戲》正在為第二季的公開做準備，關於第三季，目前還不是能詳細說明的階段。」

▲《魷魚遊戲》眾星雲集。（圖／翻攝自X／squidgame）



《魷魚遊戲》第二季由在第74屆黃金時段艾美獎中成為首位獲得導演獎的亞洲人黃東赫再次擔任導演、編劇和製作，並由同樣是首位獲得艾美獎電視類最佳男主角的亞洲演員李政宰出演。此外，第一季中回歸的前線人物李炳憲、魏河俊、孔劉，以及林時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成勳、梁東根、姜愛心、李多熙、崔勝鉉（T.O.P）、盧宰源、趙宥利、元智安、吳達洙等強大演員陣容也加入了新一季。該劇預計將於2024年下半年公開。