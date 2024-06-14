衰捲波特王風波！　魚乾遭嗆不知羞恥「2點反擊」：沒有就沒有

記者張筱涵／綜合報導

波特王12日聲稱大陸正在計劃邀請台灣網紅免費去旅遊拍片，這也導致近來有到大陸旅遊的網紅被列表質疑，甚至遭人身攻擊。百萬YTR魚乾也是其中之一，今（14日）特別發文澄清，會到成都純粹是想吃吃看道地麻辣鍋。

▲魚乾2個月前上傳成都旅遊影片。（圖／翻攝自YouTube／魚乾）



魚乾今天澄清，成都行機票自己還多花了5000元改機票，而且該篇業配是跟翻牆軟體合作：「中國真的會願意？有在合理？我拍這支vlog是想記錄我的人生，分享給可能有興趣的觀眾，莫名冠上了莫須有的罪名，有人罵我不知羞恥，說我會有報應，但我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已。」

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▲魚乾是百萬YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／魚乾）



粉絲力挺，「看得多了故意罵很難聽的可能是反串，真心希望不要受到影響」、「事實上質疑魚乾我是覺得有點過了啦，看得出來你只是單純自費去那邊吃美食拍vlog，是不帶有政治立場的，我個人對於你是傾向相信的」、「謝謝妳願意澄清，清者自清」、「做妳認為正確的事」。

事實上，這波也影響到藝人季芹和黃仁甫，他們特別在到成都旅遊的影片下回應網友，「全程自費旅遊」，行程也都是自行上網作功課，餐廳也都是上網搜尋的：「這樣旅途才有未知的驚喜。」

▲魚乾澄清文。（圖／翻攝自Threads／魚乾）