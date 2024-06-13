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蔡允潔「全身乾」恐懼開機！　認了「半年行房1次」老公不爽了

▲▼蔡允潔和老公半年才行房一次。（圖／富士豬排提供）

▲蔡允潔和老公半年才行房一次。（圖／富士豬排提供）

記者翁子涵／台北報導

女星蔡允潔2022年和老公結婚，同年底迎來女兒「小福星」，今（13日）出席餐飲品牌開幕活動，坦言生產後因害怕「開機」，導致拚二胎進度延宕，她苦笑稱自己身體很敏感，「全身都乾的，會很害怕，賴慧如送我的潤滑液用了半瓶，但要進去的時候又乾了。」夫妻半年才行房一次，坦言老公最近因此而生氣。

▲▼蔡允潔二胎進度遙遙無期。（圖／富士豬排提供）

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▲▼蔡允潔二胎進度遙遙無期。（圖／富士豬排提供）

▲▼蔡允潔和老公半年才行房一次。（圖／富士豬排提供）

一旁的賴慧如一聽也吐槽：「這是男生都會生氣吧，我聽了都生氣了。」對於二胎，蔡允潔無奈笑說：「有考慮植入的，比較快跟輕鬆。」更開玩笑表示：「下次開記者會可能就是宣布離婚。」也透露自己被老公虧：「身材那麼好，但很可惜我都用不到。」蔡允潔解釋：「我身體真的太敏感，恐懼到他要摸我都會叫。」

賴慧如則分享自己維持夫妻關係的方法，「老公很幽默中二，會講一些好笑的話，相處會很開心，互動很自然。」更自嘲：「畢竟我已經結過兩次婚了。」她也建議蔡允潔：「妳要改變妳的心態，應該是心理的問題，想到這件事就會無法放鬆。」至於婚禮進度？賴慧如則笑說想先從拍婚紗照開始，「第一次辦70桌，第二次要辦幾桌？」也透露目前不考慮生小孩。
 

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